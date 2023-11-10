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4A 4B 4C emeklisine müjde Cuma sabahı geldi! Emekliye ödemeler yenilendi

Emeklilik hayatının finansal yönünü desteklemek için bankaların sunduğu emekli promosyonları, Kasım ayında da emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

4A 4B 4C emeklisine müjde Cuma sabahı geldi! Emekliye ödemeler yenilendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 08:21

2024 Ocak ayına doğru ilerlediğimiz şu günlerde, bankalar emekli vatandaşlara sunacakları promosyon miktarlarında maaş zamlarını da göz önünde bulundurarak artışlara gidiyor. 14.5 milyonu aşkın emekli vatandaş, Kasım ayında bankaların emekli promosyon kampanyalarındaki rekabetle birlikte artan promosyon ücretlerinden faydalanma fırsatı buluyor. Peki, bankalar emekliye ne kadar promosyon ödüyor ve güncel promosyon ücretleri nelerdir?

Bankaların Emekli Promosyon Miktarlarındaki Artış

Kasım ayı itibariyle, bankaların emekli promosyon ücretlerindeki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı. Emekliler, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki güncel promosyon bilgilerini bankaların resmi duyuruları ve kampanya detaylarından takip edebilirler. Özellikle bankalar, yüksek enflasyon oranlarına paralel olarak promosyon miktarlarını güncellemekte ve yeni kampanyalar düzenlemekte gecikmiyor.

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar

En cömert emekli promosyon ödemeleri Akbank ve ING Türkiye tarafından yapılmaktadır. Akbank, emekli müşterilerine toplamda 12.000 TL'ye varan net promosyon ödemeleri sunarken, ING Türkiye 12.500 TL'ye kadar çıkan promosyonlar ile öne çıkıyor. ING Türkiye'nin bu ödemesi, emeklilerin fatura ödeme talimatlarına bağlı ekstra ödemeleri de içermekte.

Kasım 2023 Emekli Promosyon Şartları

Kasım 2023 Emekli promosyon kampanyaları şartları belirlendi ve emekliler, üç yıllık maaş taahhüdü vererek bu promosyonlardan yararlanabilecek. Verilen promosyonlar geri ödemesiz olup, SSK, Bağ-Kur, memur, EYT emeklisi fark etmeksizin tüm emeklilere sunulmaktadır. Emekliler, maaşlarını ilgili bankaya taşıyarak promosyon almaya hak kazanıyorlar.

Emekli Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı almak için banka seçen ve promosyon başvurusunda bulunmak isteyen emekliler için işlemler kolay ve hızlı ilerlemekte. SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve EYT emeklileri, maaş taşıma işlemleri için banka şubelerine gitmekle birlikte mobil ve internet bankacılığı üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler. E-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemiyle de promosyon başvurusu yapılabilmekte ve hak kazanılan promosyonlar genellikle üç iş günü içinde hesaplara aktarılmakta.

 

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