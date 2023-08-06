4A-4B-4C emeklisine bu hafta geçerli ek para! Yarın 09.20'den itibaren IBAN’a en az 5.000 TL ve 10.000 TL yatıyor

SSK Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi vatandaşlar için sunulan bu yüksek promosyon fırsatlarıyla birlikte emeklilere ek destek sağlanıyor. İşte bankaların güncel promosyon teklifleri ve detayları:

ING BANK Ağustos Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

ING Bank, en yüksek promosyon veren bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Maaş aralığına göre değişen ING Bank promosyon ücretleri en az 5100 TL ile 8.500 TL arasında değişiyor. Ayrıca ING Türkiye, turuncu ekstra avantajlarıyla emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

YAPI KREDİ Ağustos Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Yapı Kredi Bankası, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Bankanın emeklilere sunduğu promosyon, 3 yıllığına maaşını Yapı Kredi Bankası'ndan alan emeklilere göre belirleniyor ve 9.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

İŞ BANKASI Ağustos Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Türkiye İş Bankası da emekli promosyonlarıyla dikkat çekiyor. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında, İş Bankası'ndan emeklilere 7500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. Ek koşulları sağlayan emekliler ek promosyon alma şansına da sahip olabiliyor.

AKBANK Ağustos Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan alan emeklilere Akbank tarafından 3.000 TL chip para ve toplamda 10.000 TL'ye kadar emekli promosyonu sağlanıyor. Başvurular banka şubelerinden, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI Ağustos Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Kamu bankalarından Ziraat Bankası da Temmuz ayında emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Ziraat Bankası, emeklilere Temmuz ayında sunulacak promosyonu 7000 TL'ye kadar çıkardı. Ayrıca bankada düşük faizli kredi fırsatları da emeklilere sunuluyor.

DENİZBANK Ağustos Ayı Güncel Promosyon Ücretleri

Denizbank da Ağustos ayında promosyon miktarlarını artıran bankalardan biri oldu. Maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden emeklilere verilecek promosyon 5.000 TL'ye yükseltildi.