4a, 4b, 4c emeklilerine yeni rakam az önce açıklandı! 8000 TL + 1200 TL onaylandı Hesaplarınıza yatırılacak

Hesaplarınıza yatırılacak! 4a, 4b, 4c emeklilerine yeni rakam az önce açıklandı! 8000 TL + 1200 TL onaylandı- Emekliler için heyecan verici bir promosyon kampanyası başladı! Özellikle 4a, 4b ve 4c emeklilerini hedef alan bu kampanya, emeklilere büyük bir hediye fırsatı sunuyor. Kampanya duyurusu, resmi kanallar aracılığıyla yapıldı ve Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan ödeme ile emekliler büyük paralarını hesaplarından çekebilecekler.

Emekli Zammı Sonrası Gelen Promosyon Fırsatı

Son günlerde gerçekleşen emekli zammı açıklamalarının ardından, sene sonunda yapılması planlanan yeni güncelleme de gündeme gelmişti. Ancak zam yapılmama durumu, birçok emekliyi nakit sıkışıklığına sürükledi. Bu nedenle, bankaların sunduğu kampanyalar emeklilerin dikkatini çekmeye başladı. Geçtiğimiz yıl, promosyon ödemelerinde yaşanan büyük artış, bankaların emeklilere yönelik çeşitli teklifler sunmalarına sebep oldu.

8 Bin TL Nakit Ödeme İmkanı!

QNB Finansbank, emeklilere yönelik yaptığı duyuru ile öne çıkıyor. Özel bankalar arasında en yüksek tutarı sunan bankalardan biri olan QNB Finansbank, 3 yıl boyunca maaşını kendi bankasından çekecek emeklilere özel bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde, emekliler toplamda 9.200 TL ödeme alabilecekler. Bu ödemelerin 8.000 TL'si nakit olarak emeklilerin hesaplarına aktarılacak, kalan 1.200 TL ise emekli kredi kartlarında yapılacak indirimlere ayrılacak.

Emeklilere Özel Destek

QNB Finansbank, emeklilere yönelik sunduğu bu özel kampanya ile finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmayı sürdürüyor. Hem nakit sıkışıklığını gidermek hem de emeklilere destek olmak amacıyla başlatılan bu kampanya, emeklilere büyük bir avantaj sunuyor. 4a, 4b ve 4c emeklileri, bu kampanyaya katılarak 9.200 TL'lik ödemenin tadını çıkarabilirler.

Detaylar Açıklandı

QNB Finansbank'ın emeklilere özel olarak sunduğu bu kampanya kapsamında, emeklilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim imkanı sunuluyor. Ayrıca emeklilere özel kredi seçenekleri ve banka ATM'lerinden ücretsiz işlem yapabilme avantajı da sunuluyor. Bireysel İnternet Şube ve QNB Mobil üzerinden yapılan işlemlerde işlem ücreti muafiyeti ve sıra önceliği gibi avantajlar da emeklilere sunulacak.