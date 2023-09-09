48-49-51-54-55 yaş ile düşük prim avantajlı erken emeklilik! EYT'yi burun farkıyla kaçıranlar hemen incelesin

EYT'yi burun farkıyla kaçıranlar hemen incelesin! 48-49-51-54-55 yaş ile düşük prim avantajlı erken emeklilik- Emekli olma hayali kuranlar için sevindirici haberler var. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunu kaçıranlar artık üzülmek zorunda değiller. Emeklilerin ekonomik refahını artırmak amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirildi. İşte tüm detaylar...

2023 yılında emeklilikle ilgili önemli adımlar atılırken, memur emeklilerin ikramiyeleri ve aylık artışlarına dair EYT yasası ile ilgili düzenlemeler, 5 milyon kişinin yüzünü güldürdü. Emeklilerin gelirini artıracak bu düzenleme ile ilgili hazırlıklar başladı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte torba yasa teklifleri Meclis'te ele alınacak.

Bağ-Kur Sigortalılarına 5 Yıl Avantaj

Emekli reformları kapsamında atılan ilk adımlardan biri, Bağ-Kur sigortalılarına yönelik oldu. Küçük esnaf ve çiftçiler dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının prim gün şartı 9.000'den 7.200'ye düşürülmek üzere çalışmalar başlatıldı. Ancak bu düzenlemenin tüm Bağ-Kur sigortalılarını kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmadı.

EYT'li erkek esnaf, 7.200 gün prim ödemesi şartını tamamladığında emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan ve reform kapsamında yer alan Bağ-Kur sigortalılarında hem kadın hem de erkeklerin prim gün şartı 1.800 gün azaltıldı.

Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için düzenlemeler devam ediyor. İsteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte torba yasa içerisinde sunulması beklenen düzenlemede, SGK'ya başvuran kadınlara prim desteği sağlanacak.

Güncel asgari ücret dikkate alındığında, devlet aylık 1.430 TL 84 kuruş tutarındaki primin 1.430 TL 84 kuruşunu ödeyecek. Ev hanımları aylık 2.861 TL 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecekler. Devlet, mevcut prim tutarı üzerinden yıllık 17.170 TL destek sunmuş olacak.

Emekli Maaşlarında Ek Artışlar

Emeklilerin satın alma gücünün azalması endişe kaynağı olurken, gelirlerin artırılması için çalışmalar başlatıldı. Yeni teklifler, Başkan Erdoğan'a sunulacak ve seyyanen zam formülü masada görüşülecek. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuşken, bu tutarın artırılması bekleniyor.