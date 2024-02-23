48-49-50 yaşlarında emekli olmak mümkün hale geliyor! 7 Formül açıklandı!

Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalini kurduğu ancak ulaşılması zor gibi görünen bir hedefdir. Ancak, SSK ve Bağ-Kur’lu çalışanlar için müjdeli haber geldi! Artık 48-49-50 yaşlarında emekli olmak mümkün hale geliyor. İşte erken emeklilik için 7 farklı formül:

1. On Yıl Prim Yeter

Hemen herkesin bildiği gibi, SGK’nın belirlediği şartlara göre, 3600 prim gün sayısına ulaşan ve en az 10 yıl sigortalılık süresi olan vatandaşlar emeklilik için başvuruda bulunabilirler. Bu formül, çalışanların uzun yıllar boyunca birikim yapmalarını ve düzenli olarak prim ödemelerini gerektirir.

2. Yüzde 60 Rapor Yeter

Sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünün en az %60’ını kaybeden bireyler, malulen emeklilik için başvurabilirler. Bu formül, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyenler için bir çıkış kapısı sunar.

3. Vergi İndirimi Yaşı

Engellilik durumuna bağlı olarak vergi indirimi, engelli bireyler için emeklilik yaşını önemli ölçüde düşürebilir. Vergi indirimi, engelli bireylerin ekonomik yükünü hafifletirken, emekliliklerini de erken yaşta almalarını sağlar.

4. Çocuk Borçlanması

Kadın sigortalılar için sunulan çocuk borçlanması, doğum sebebiyle ara verilen çalışma dönemlerinde prim günlerini artırmasına imkan tanır. Bu formül, çocuk sahibi olan kadınların emeklilik hakkını erken yaşta elde etmelerine yardımcı olur.

5. Yıpranan Kazanır

Tehlikeli ve sağlığa zararlı işlerde çalışanlar için yıpranma payı, çalışma süresini ve dolayısıyla emeklilik yaşını düşürebilir. Bu formül, riskli mesleklerde çalışanların sağlık sorunlarına karşı korunmasını sağlarken, erken emeklilik fırsatı sunar.

6. Askerlik Öne Çeker

Erkek sigortalılar için askerlik borçlanması, emeklilik yaşını geriye çekebilir. Askerlik hizmeti nedeniyle çalışma hayatında boşluk oluşan erkekler, bu formül sayesinde kaybettikleri zamanı telafi edebilirler.

7. Annenin Prim Hakkı

Doğum borçlanması, anneler için önemli bir avantajdır. Her doğum için maksimum 720 gün borçlanma hakkı, kadın sigortalıların emeklilik prim gün sayısını artırmalarını sağlar. Bu formül, annelerin hem çalışma hayatını sürdürebilmelerine hem de emekliliklerini erken yaşta alabilmelerine olanak tanır.

Örnek: 20 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın sigortalı, 3 çocuk sahibi ve 10 yıl yıpranma payı kazanırsa, 48 yaşında emekli olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Erken emeklilik için gerekli şartları sağlayan vatandaşların, SGK’ya başvuru yapmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi için SGK’nın internet sitesini veya emeklilik danışmanlarını ziyaret edebilirsiniz.

SSK ve Bağ-Kur’lular için sunulan 7 farklı formül ile erken emeklilik artık hayal değil. Bu formüller sayesinde birçok vatandaş, daha erken yaşta emekliliğe kavuşabilir ve hayatının keyfini çıkarabilir.