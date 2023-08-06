48, 49, 50, 51 yaşındaki o kişilere piyango vurdu! Emeklilik yaşınız 5 aydan 5 yıla kadar kısalabilir!

SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden emeklilik maaşı ve emekli olma yaşı hesaplaması yapma imkanı sunulmaktadır. Bu hesaplamalar, sigortadan sonra geçen süre, işe giriş tarihi, prim ve yaş şartlarını dikkate alarak yapılır. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek de mümkündür. Özellikle kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu fırsatla, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak 2160 gün, yani 6 yıl kazanabilmektedirler. Bu sayede yaşı ve yılı dolmuş olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı doğmaktadır.

Emeklilik süreçleri belirli şartlar ve prim gün sayılarına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda yer alan emeklilik takvimi, farklı yıllar ve prim günleriyle emeklilik yaşlarını göstermektedir:

31.12.2008 ~ 2009: 7100 gün, 60 yaş

09.09.1999 ~ 31/12/2008: 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991: 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989: 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986: 25 yıl; 5300 gün, 49 yaş

Kadın çalışanların birçoğu doğum yapma sürecinden sonra çocuklarına bakım vermek için iş hayatından uzak kalmaktadır. Bu durum, emekliliklerinin gecikmesine ve prim gün sayılarının azalmasına neden olabilir. Ancak Türkiye'nin yasaları, kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanımaktadır. Anneler, bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabilmektedirler. Özellikle 1 çocuk için yapılan 2 yıllık prim kazanımı, 6 yıllık bir avantaj sağlamaktadır.

Emeklilik süreci, çalışanlar için önemli bir dönemdir ve bu süreçte belirlenen şartların yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla çalışanlar, emeklilik takvimini dikkate alarak süreçlerini planlamalı ve geleceğe yönelik hesaplamalar yapmalıdırlar. Bu sayede emeklilik yaşını ve maaşını belirlemek için sağlam bir temel oluşturabilirler.