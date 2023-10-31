47, 48, 49, 50, 51 yaşındaki o kişilere piyango vurdu! Emeklilik yaşınız 6 aydan 6 yıla kadar kısalıyor

Emeklilik için belirli bir yaşa ve prim ödeme süresine ulaşmak gerekmektedir. Ancak, bazı durumlarda emeklilik yaşını geri çekmek veya prim kazanma imkanını artırmak mümkün olabilir. Özellikle kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma fırsatına sahiptir.

Emeklilik Takvimi:

31.12.2008 öncesinde doğanlar için: 7100 gün prim ödeme ve 60 yaş şartı,

09.09.1999 - 31.12.2008 arasında doğanlar için: 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartı,

24.11.1998 - 08.09.1999 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartı,

24.05.1997 - 23.11.1998 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartı,

24.11.1995 - 23.05.1997 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartı,

24.05.1994 - 23.11.1995 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartı,

24.11.1992 - 23.05.1994 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartı,

24.05.1991 - 23.11.1992 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartı,

24.11.1989 - 23.05.1991 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartı,

24.05.1988 - 23.11.1989 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartı,

24.05.1985 - 23.11.1986 arasında doğanlar için: 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartı.

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması hakkı, doğum yaptıktan sonra iş hayatından uzak kalan annelere prim kazandırma fırsatı sunar. Bu hak, en fazla 3 çocuk için kullanılabilir ve her çocuk için 2 yıllık prim kazandırır. Bu şekilde, 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı vardır.

Bu haklar, emeklilik planları yapan kişilerin dikkate alması gereken önemli unsurlardır. Emeklilik yaşını geri çekmek veya prim kazanma imkanını artırmak için mevcut yasal düzenlemelerden yararlanmak önemlidir. Ayrıca, SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden kişisel emeklilik bilgileri ve hesaplamalar yapılabilir.

Emeklilik için gereken prim süresi ve yaş şartları, doğum tarihi ve işe giriş tarihi gibi kişisel bilgilere dayalı olarak belirlenir. Bu nedenle her bireyin emeklilik hakkı farklıdır ve kişisel koşullara göre değişebilir. Ancak emeklilik hakkını kazanmak için en yaygın gereksinimler prim gün sayısı ve yaş şartlarıdır. Bu gereksinimler, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi tarafından belirlenmiştir ve farklı dönemlerde değişiklik gösterebilir.

Özellikle kadın çalışanların doğum borçlanması hakkından yararlanmaları, hem emeklilik yaşını geri çekmelerine hem de daha fazla prim kazanmalarına yardımcı olabilir. Çocuk sahibi olan anneler, bu hak sayesinde hem ailelerine daha fazla zaman ayırabilirler hem de emekliliklerini daha erken bir tarihe çekebilirler. Doğum borçlanması, kadınların iş hayatına döndüklerinde emeklilik hakkını korumalarına yardımcı olan önemli bir avantajdır. Emeklilik planları yaparken, kişisel finansal durumu ve emeklilik beklentilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Emeklilik maaşı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi haklar, çalışanların finansal güvencelerini artırabilir. Bu nedenle, işten ayrılma veya emeklilik planları yapılırken bu haklar hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde uzman bir danışmana başvurmak önemlidir.