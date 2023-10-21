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4,5-5 ve 18 litrelik ayçiçek yağında tarihi fırsat: BİM-A101-ŞOK-Tarım Kredi-Bizim market en ucuz yağ fiyatları

Son dönemde Türkiye genelinde gıda fiyatlarındaki artış, vatandaşları zorlu bir ekonomik dönemin içine soktu. Ancak, bazı marketlerin düzenlediği kampanyalar sayesinde, özellikle ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerini uygun fiyatlarla satın almak mümkün hale geldi.

4,5-5 ve 18 litrelik ayçiçek yağında tarihi fırsat: BİM-A101-ŞOK-Tarım Kredi-Bizim market en ucuz yağ fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 09:54

Bu haberimizde, Türkiye'de ayçiçek yağı fiyatlarındaki değişimleri ve marketlerin sunduğu kampanyaları ele alacağız. Ayçiçek yağı, Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hem yemeklerin lezzetini artırır hem de sağlıklı bir yağ kaynağı olarak bilinir. Ancak son dönemde gıda fiyatlarındaki artış, ayçiçek yağı gibi temel ürünlerin fiyatlarını da etkiledi. Vatandaşlar, bütçelerini korumak ve ailelerine sağlıklı yemekler hazırlamak için uygun fiyatlı ayçiçek yağına olan ihtiyaçlarını karşılamak adına marketlerin kampanyalarını takip etmeye başladı.

Marketlerin Ayçiçek Yağı Kampanyaları

Türkiye'de birçok market zinciri, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla ayçiçek yağı kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar, 1 litrelik şişelerden 18 litrelik teneke kutulara kadar farklı boyutlarda ayçiçek yağlarını kapsayabilir. İşte bazı marketlerin bu kampanyalarından örnekler:

Trendyol

  • Yudum 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 148,00 TL
    • Litre fiyatı: 29,60 TL

Tarım Kredi Kooperatifi

  • TMO 5 lt Pet Şişe Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 135,00 TL
    • Litre fiyatı: 27,00 TL

A101

  • Biryağ 4,5 lt Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 71,25 TL
    • Litre fiyatı: 15,83 TL

Migros

  • Turna 18 lt Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 549,90 TL
    • Litre fiyatı: 30,55 TL

A101

  • Komili 5 lt Teneke Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 179,00 TL
    • Litre fiyatı: 35,80 TL

Toptan Migros

  • Yudum 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 700,00 TL
    • Litre fiyatı: 38,89 TL

Bizimtoptan

  • Biryağ 18 lt Teneke Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 729,90 TL
    • Litre fiyatı: 40,55 TL

Şok

  • Evin 5 lt Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 71,00 TL
    • Litre fiyatı: 14,20 TL

Migros

  • Migros 5 lt Ayçiçek Yağı
    • Fiyat: 49,00 TL
    • Litre fiyatı: 9,80 TL

Bu kampanyalar sayesinde vatandaşlar, ayçiçek yağı gibi temel bir ürünü daha uygun fiyatlarla satın alabilirler. Bu da ailelerin gıda bütçelerini dengelemelerine yardımcı olur.

Kampanyaları Takip Etmek

Vatandaşlar, marketlerin sunduğu kampanyalardan haberdar olabilmek için marketlerin katalog ürünlerini düzenli olarak takip ediyorlar. Ayrıca, çoğu market, web siteleri veya mobil uygulamaları aracılığıyla kampanyaları duyuruyor. Bu da müşterilere kolaylık sağlıyor.

Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının arttığı dönemlerde, kampanyaları takip etmek ve uygun fiyatlarla alışveriş yapmak ekonomik açıdan önemlidir. Vatandaşlar, bütçelerini korurken sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için bu tür kampanyalardan faydalanabilirler.

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