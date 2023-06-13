45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları

İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları.. 45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi- Tüp fiyatlarının belirlenmesinde LPG fiyatlarına bağlı olarak değişiklik yaşanırken, Haziran ayıyla birlikte güncel tüp fiyatları açıklandı. Haziran ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş, tüp fiyatlarını araştırmaya başladı. Her ay değişkenlik gösteren tüp fiyatları, LPG fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak artış veya azalış gösterebiliyor. Bu doğrultuda güncel fiyat listeleri de vatandaşlarla paylaşıldı.
İşte Haziran 2023 tüp fiyatları:
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Aygaz Tombul Tüp Fiyatı 12 KG: 350 TL
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Aygaz Maksi Uzun Tüp Fiyatı 12 KG: 350 TL
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Aygaz Maksi Karavan Tüp Fiyatı 12 KG: 360 TL
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Aygaz Mini Tekne Tüp Fiyatı 2 KG: 75 TL
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Aygaz Forklift Tüp Fiyatı 24 KG: 454 TL
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Aygaz Ticari Tüp Fiyatı 24 KG: 682 TL
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Aygaz Sanayi Tüpü Fiyatı 45 KG: 1.280 TL
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Aygaz Propan Tüpü Fiyatı 45 KG: 1.389 TL
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Aygaz Gri Küçük Ev Tüpü Fiyatı 2 KG: 67 TL
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Milangaz 2 kg Küçük Piknik Tüpü Fiyatı: 65 TL
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Milangaz 12 kg Klasik Ev Tüpü Fiyatı: 335 TL
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Milangaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 625 TL
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Milangaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 930 TL
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Mogaz 2 kg Küçük Piknik Tüpü Fiyatı: 85 TL
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Mogaz 12 kg Klasik Ev Tüpü Fiyatı: 575 TL
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Mogaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 360 TL
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Mogaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 1235 TL
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İpragaz 2 kg Küçük Piknik Tüpü Fiyatı: 70 TL
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İpragaz 12 kg Klasik Ev Tüpü Fiyatı: 335 TL
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İpragaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 675 TL
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İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 1340 TL