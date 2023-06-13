45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları

İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları.. 45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi- Tüp fiyatlarının belirlenmesinde LPG fiyatlarına bağlı olarak değişiklik yaşanırken, Haziran ayıyla birlikte güncel tüp fiyatları açıklandı. Haziran ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş, tüp fiyatlarını araştırmaya başladı. Her ay değişkenlik gösteren tüp fiyatları, LPG fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak artış veya azalış gösterebiliyor. Bu doğrultuda güncel fiyat listeleri de vatandaşlarla paylaşıldı.

İşte Haziran 2023 tüp fiyatları: