  • 14 HAZİRAN Çarşamba 01:56
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları

Tüp fiyatlarının belirlenmesinde LPG fiyatlarına bağlı olarak değişiklik yaşanırken, Haziran ayıyla birlikte güncel tüp fiyatları açıklandı.

45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 23:43

İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları.. 45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi-  Tüp fiyatlarının belirlenmesinde LPG fiyatlarına bağlı olarak değişiklik yaşanırken, Haziran ayıyla birlikte güncel tüp fiyatları açıklandı. Haziran ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş, tüp fiyatlarını araştırmaya başladı. Her ay değişkenlik gösteren tüp fiyatları, LPG fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak artış veya azalış gösterebiliyor. Bu doğrultuda güncel fiyat listeleri de vatandaşlarla paylaşıldı.

İşte Haziran 2023 tüp fiyatları:

  • Aygaz Tombul Tüp Fiyatı 12 KG: 350 TL

  • Aygaz Maksi Uzun Tüp Fiyatı 12 KG: 350 TL

  • Aygaz Maksi Karavan Tüp Fiyatı 12 KG: 360 TL

  • Aygaz Mini Tekne Tüp Fiyatı 2 KG: 75 TL

  • Aygaz Forklift Tüp Fiyatı 24 KG: 454 TL

  • Aygaz Ticari Tüp Fiyatı 24 KG: 682 TL

  • Aygaz Sanayi Tüpü Fiyatı 45 KG: 1.280 TL

  • Aygaz Propan Tüpü Fiyatı 45 KG: 1.389 TL

  • Aygaz Gri Küçük Ev Tüpü Fiyatı 2 KG: 67 TL

  • Milangaz 2 kg Küçük Piknik Tüpü Fiyatı: 65 TL

  • Milangaz 12 kg Klasik Ev Tüpü Fiyatı: 335 TL

  • Milangaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 625 TL

  • Milangaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 930 TL

  • Mogaz 2 kg Küçük Piknik Tüpü Fiyatı: 85 TL

  • Mogaz 12 kg Klasik Ev Tüpü Fiyatı: 575 TL

  • Mogaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 360 TL

  • Mogaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 1235 TL

  • İpragaz 2 kg Küçük Piknik Tüpü Fiyatı: 70 TL

  • İpragaz 12 kg Klasik Ev Tüpü Fiyatı: 335 TL

  • İpragaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 675 TL

  • İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 1340 TL

  • Etiketler
Benzer Haberler
Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor
SGK'dan az önce yeni müjde geldi! Sigorta girişi olanlara toplamda 29.000 TL ödeme var SGK'dan az önce yeni müjde geldi! Sigorta girişi olanlara toplamda 29.000 TL ödeme var
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi
  • 10-06-2023 09:50

Milyonlarca emekliye Temmuz ayında maaşa ek 5000 TL fazladan ödeme! Kimse beklemezken müjde geldi