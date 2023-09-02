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41000 TL ödeme alıyorsunuz! Tek kalemde başvuru yapan herkese veriliyor! Emekli ve çalışan olmanız yeter!

Ziraat Bankası, yeni başlattığı Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile emekli ve çalışan tüm vatandaşlara 41.000 TL'ye kadar kredi ödemesi imkanı sunuyor.

41000 TL ödeme alıyorsunuz! Tek kalemde başvuru yapan herkese veriliyor! Emekli ve çalışan olmanız yeter!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 08:46

Emekli ve çalışan olmanız yeter! 41000 TL ödeme alıyorsunuz! Tek kalemde başvuru yapan herkese veriliyor- Ziraat Bankası, yeni başlattığı Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası ile emekli ve çalışan tüm vatandaşlara 41.000 TL'ye kadar kredi ödemesi imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında uygun şartları taşıyan herkes, 18 yaşından büyük olduğu sürece hızlı bir şekilde kredi alabilir.

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacınız olduğunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve TL kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaları sunarak vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ziraat Bankası Bireysel Kredi kampanyasına katılmak isteyenler, bankanın belirlediği şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Krediler, başvuru sonrası hesaplara yatırılarak kullanılabilmektedir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu: 41.000 TL İmkanı

41.000 TL kredi almak isteyenler için uygun faizlerle kredi onayı veren bankalardan biri olan kamu bankası Ziraat Bankası, ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyor. 36 ay vadeye kadar uygun faizlerle ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan bireylerin 18 yaşından büyük olmaları ve düzenli bir gelire sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışan müşterilerden banka, en az 6 aylık sigorta süresini talep edecektir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyorlarsa kredi başvurusu için uygun faizlerle işlem yapabilirler. Kredi başvuruları sadece banka şubelerinden kabul edilmektedir. Kimlik ve gelir belgeleriyle ihtiyaçlarına uygun kredi başvurusu yapabilirler.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu kampanya, nakit ihtiyacı olan herkese hızlı ve kolay bir finansal çözüm sunuyor. İhtiyaçlarınıza uygun kredi seçenekleri ile Ziraat Bankası, vatandaşların yanında.

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