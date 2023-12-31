400 TL'lik Oyun Bedava Oldu! Epic Games Yine Oyun Dağıtıyor!

Epic Games Store, son birkaç yılın geleneğini sürdürerek, yılbaşı özelinde oyunculara ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu yıl da platform, oyuncuları heyecanlandıran bir hediyeyle karşımıza çıktı: 30 Aralık'ta Epic Games, Steam'de yaklaşık 700 TL değerindeki popüler oyun "Saints Row"u ücretsiz olarak dağıttı.

Saints Row Bedava Oldu!

Ücretsiz Oyun Dağıtımı: 20 Aralık'tan itibaren her gün farklı bir oyunu ücretsiz sunan Epic Games, 30 Aralık'ta "Saints Row" ile oyuncuları şaşırttı. GTA serisine benzetilen bu oyun, açık dünya ve aksiyon dolu bir deneyim sunuyor. Oyunu almak için Epic Games Store'un web sitesinden veya uygulamasından giriş yapmak, "Saints Row" sayfasını ziyaret etmek ve satın alma butonuna tıklamak yeterli. Oyun, 31 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak edinilebilir ve kütüphanenizde kalıcı olarak yer alır.

Saints Row'un Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Minimum gereksinim Windows 10 (64-bit), tavsiye edilen ise aynı.

Minimum gereksinim Windows 10 (64-bit), tavsiye edilen ise aynı. İşlemci: Minimumda Intel Core i3-3240 veya Ryzen 3 1200, tavsiye edilende ise Intel Core i5 12600 veya AMD Ryzen 7 5800X.

Minimumda Intel Core i3-3240 veya Ryzen 3 1200, tavsiye edilende ise Intel Core i5 12600 veya AMD Ryzen 7 5800X. RAM: Oyun için en az 8 GB RAM gerekiyor, ideal performans içinse 16 GB öneriliyor.

Oyun için en az 8 GB RAM gerekiyor, ideal performans içinse 16 GB öneriliyor. Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 minimum, üst seviye performans için NVIDIA GeForce RTX 3080TI veya AMD Radeon RX 6800XT öneriliyor.

NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 480 minimum, üst seviye performans için NVIDIA GeForce RTX 3080TI veya AMD Radeon RX 6800XT öneriliyor. Depolama: Her iki durum için de 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor.

Her iki durum için de 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor. DirectX: Minimum gereksinim DirectX Sürüm 11, tavsiye edilende ise Sürüm 12.

Bu kampanya, Epic Games'in oyunculara sunduğu cazip fırsatların bir parçası ve oyun severlerin ilgisini çeken büyük bir jest. "Saints Row" gibi yüksek kaliteli bir oyunun ücretsiz olarak sunulması, oyuncular için kaçırılmaması gereken bir fırsat oluşturuyor. Epic Games Store'un bu tür etkinlikleri, oyun dünyasında önemli bir yere sahip ve oyuncuların platforma olan ilgisini artırıyor.