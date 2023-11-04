375.000 TL hibe müjdesi geldi: KOSGEB başvurusu başladı

Bu potansiyeli değerlendirme ve gençlerin iş dünyasında aktif roller üstlenmelerini sağlama amacıyla devlet tarafından çeşitli destek programları hayata geçiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklama da bu girişimlerden birini teşkil ediyor.

İş Kuracak Gençlere Hibe Desteği

Genç girişimciler, Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve yenilikçilik kapasitesinin artırılmasında önemli bir yere sahipler. Bu kapsamda Bakan Bak'ın da belirttiği gibi, genç iş kuruculara yönelik olarak KOSGEB aracılığıyla hibe destekleri sağlanmaktadır. Bu destek programı, gençlerin kendi işlerini kurmaları ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmeleri için maddi bir kolaylık sunmayı hedeflemektedir.

KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı

KOSGEB, genç girişimcilerin iş kurma süreçlerinde yanlarında olacak finansal kaynakları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda girişimcilik ekosistemine katkıda bulunuyor. KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı, özellikle ülkenin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde yeni işletmelerin kurulmasını ve bu işletmelerin hayatta kalma oranlarını artırmayı amaçlıyor.

Hibe Desteğinin Miktarları ve Şartları

KOSGEB tarafından sağlanan hibe desteğinin miktarları, girişimcilerin faaliyet göstereceği sektörlere ve teknoloji seviyelerine göre değişiklik göstermektedir:

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı aracılığıyla 65 bin liraya kadar hibe,

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında; Teknoloji seviyesi düşük sektörlere 175 bin lira, Orta yüksek teknoloji seviyesine 275 bin lira, Yüksek teknoloji seviyesindeki girişimlere ise 375 bin lira hibe desteği sağlanmaktadır.



Bu desteklerle genç girişimciler, iş fikirlerini gerçeğe dönüştürme ve ekonomiye katkı sağlama şansı elde ediyorlar.

Hibe Destek Programının Faydaları

Bu destek programının genç girişimciler üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır:

İş kurma maliyetlerinin önemli bir kısmı karşılanarak, girişimcilerin finansal riskleri azaltılmış oluyor.

Gençlerin iş kurarken karşılaştıkları en büyük engellerden biri olan başlangıç sermayesi ihtiyacı gideriliyor.

Yenilikçi ve teknoloji odaklı projelerin hayata geçirilmesi teşvik ediliyor.

Genç girişimcilerin iş dünyasına adım atmasıyla birlikte, ülke ekonomisine canlılık kazandırılıyor.

İş kurarak gençlerin istihdam edilmesi, işsizlik oranlarının düşürülmesine katkı sağlıyor.

Başvuru Süreci

KOSGEB hibe destek programına başvuru yapmak isteyen genç girişimcilerin, KOSGEB'in resmi web sitesinde yer alan bilgilendirme ve başvuru kılavuzlarını dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvurunun kabul edilebilmesi için belirli şartların ve kriterlerin sağlanması önemlidir. Bunlar arasında iş planının hazırlanması, gerekli belgelerin tamamlanması ve eğitim programlarına katılım yer almaktadır.