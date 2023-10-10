37 yıl önce iflas eden fabrika küllerinden doğdu! Üretim yeniden başladı

Küresel ekonomik kriz, birçok ülkeyi olumsuz etkileyerek, işletmelerin kapısına kilit vurmasına sebep oldu. Bu etkinin en derinden hissedildiği ülkelerden biri olan Türkiye'de, vatandaşlar ekonominin sıkıntılarını ciddi anlamda yaşıyor. Özellikle son dönemde iflas haberleriyle sarsılan ekonomi, bir umut ışığına kavuştu.

Birçok fabrikanın iflas haberleriyle gündeme gelmesinin ardından, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinden sürpriz bir gelişme yaşandı. 1986 yılında iflas etmek zorunda kalan kenevir işleme fabrikası, yaklaşık 37 yılın ardından yeniden üretime başladı. Bu fabrikanın tekrar aktif hale gelmesi, hem bölge ekonomisi için hem de Türkiye'nin genel ekonomik morali için büyük bir kazanç olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, zorlu ekonomik koşullar altında dahi umudun ve azmin devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tür pozitif adımların, ekonominin yeniden toparlanma sürecine katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

1976 yılında Gümüşhaciköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi tarafından 85 dönüm üzerine kurulan 3 bin metrekarelik fabrika, 1984'te üretime başlamıştı. Ancak ekonomik zorluklar nedeniyle sadece iki yıl faaliyet gösteren fabrika iflas etti. Kenevir üretiminin bölgede tekrar canlandırılması amacıyla son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu bağlamda, Gümüşhaciköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi, fabrikanın yeniden aktif hale getirilmesi için girişimlerde bulundu. Bu gelişme, bölgede kenevir üretiminin ve buna bağlı sanayinin yeniden canlandırılmasına büyük bir katkı sağlayacak olarak değerlendiriliyor. Yeniden üretime başlaması planlanan fabrika, bölge ekonomisi için de olumlu bir adım olarak görülüyor.

Yıllardır atıl durumda olan kenevir işleme fabrikası, 2 milyon 775 bin lira destek ve MEM tekstil fabrikasının alım garantisiyle tekrar aktif hale getirildi. Fabrika, bu destekle kenevir işlemeye başlayarak iplik üretimini yeniden sürdürüyor.

OKA Turizm ve Markalaşma Birim Başkanı Mesut Kılıç, keneviri Türk çiftçisi ve sanayicisiyle bir araya getirmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Sosyal gelişmeyi destekleme programı çerçevesinde yaptıkları mali destekle fabrikanın yeniden canlandığını belirten Kılıç, bu fabrikanın hem üreticiler hem de sanayiciler için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kılıç, "Birçok çiftçi, ürünlerini pazarlama konusunda endişe duyuyordu. Aynı şekilde üreticiler de ham madde temin etme konusunda zorluk yaşadı. Biz devlet olarak bu endişeleri gidermek adına çiftçilerin ve sanayicilerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Hem çiftçinin hem de sanayicinin garantörü durumundayız." şeklinde konuştu.

Kenevir İşleme Tesisi 2 Milyon Lira Destekle Yeniden Hayata Döndü

Kenevir işleme tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesi için büyük bir yatırım yapıldı. Proje bütçesi 2021 yılında 3 milyon liraya yaklaştı.

OKA Turizm ve Markalaşma Birim Başkanı Mesut Kılıç, projenin toplam bütçesi hakkında detayları paylaştı. "Toplam bütçemizin yüzde 30'u inşaat harcamalarına ayrıldı. Geri kalan 2 milyon lira ise makine ve ekipman desteği için kullanıldı. Bu makineler Türkiye'de üretilmediği için hepsini ithal etmek zorundaydık. Makinelerin parçalarını bulma ve tedarik sürecinde MEM Tekstil büyük bir rol oynadı. MEM Tekstil sayesinde yurt dışından gerekli ekipmanları temin edip fabrikayı faal hale getirebildik." dedi.

Bu süreçte MEM Tekstil'in kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Teknik Müdür Ahmet Oruç, "Gümüşhacıköy'de bulunan ve yaklaşık 40 yıldır atıl duran kenevir işleme tesisini 2 yıllık yoğun bir çalışma sonucu tekrar çalışır duruma getirdik. Bu tesisin yeniden faaliyete geçmesi bölge ekonomisi için oldukça önemli." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 bin ton kenevir lifi üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdüren Gümüşhacıköy kenevir işleme fabrikası, bölgemizin tekstil sanayindeki önemli yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

MEM Tekstil Teknik Müdürü Ahmet Oruç, fabrikada her yıl 3 bin ton kenevir lifi üretebileceklerini belirtti. Oruç, "Aylık 30 ton, yıllık olarak ise 300 ton iplik üretim kapasitemiz bulunmaktadır. Ürettiğimiz iplikler, döşemelik kumaşlar, ev tekstilleri, halı ve kilim gibi alanlarda büyük rağbet görüyor." dedi.

Bu önemli projenin başarıya ulaşmasında Gümüşhacıköy İp Sicim Urgan Küçük Sanat Kooperatifi'nin de büyük katkıları bulunuyor. Kooperatif Başkanı Ümit Yetişir, "OKA ve MEM Tekstil'in destekleri sayesinde, yaklaşık 40 yıldır kapalı olan fabrikamızı yeniden faaliyete geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bölge ekonomisine ve Türk tekstil sektörüne katkıda bulunacak olan bu fabrika, umarız uzun yıllar başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam eder." şeklinde duygularını ifade etti.

Gümüşhacıköy'de tekrar hayata geçirilen kendir fabrikası, hem çiftçilere pazar olanağı sağlıyor hem de bölgeye istihdam katkısı sunuyor. Fabrikada başlatılan üretim süreci, eski çalışanlarına da nostaljik anılar yaşatıyor.

37 Yıl Sonra Aynı Fabrikada İşbaşı Yaptı

37 yıl önce genç bir kızken Gümüşhacıköy kendir fabrikasında işe başlayan Aysel Nacak, yıllar sonra aynı yerde tekrar görev yapmanın heyecanını yaşıyor. Nacak, fabrikanın kapatılmasının ardından uzun yıllar boyunca fabrikadaki anılarını yad ettiğini belirtti. Şimdi yeniden aynı yerde çalışmanın, onun için tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden Nacak, "Gümüşhacıköy'de tekrar faaliyete geçen bu fabrikada çalışmak, bana gençlik yıllarımı hatırlatıyor. Böyle bir yerin tekrar açılmasından dolayı hem kendim adına hem de bölge adına çok mutluyum." dedi.