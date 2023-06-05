3500 polis alımı daha EGM tarafından yeniden yapılacak: İşte başvuru tarihi 2023 PMYO Polis Fakültesi giriş şartları

İşte başvuru tarihi 2023 PMYO Polis Fakültesi giriş şartları... 3500 polis alımı daha EGM tarafından yeniden yapılacak- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2023 yılında lise mezunu adaylar arasından 2.500 polis alımı yapılacağı açıklandı. Bu alımla birlikte 2.500 kişi polis memuru, 1.000 kişi ise komiser yardımcısı kadrosunda istihdam edilecektir. Peki, EGM polis alımı için başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman yapılacak ve nasıl yapılacak? Detaylar gecce.com.tr'de.

PMYO Lise Mezunu Polis Alımı: Polis Meslek Yüksek Okulları'na bu yıl da kadın ve erkek adaylar arasından 2.500 polis alımı gerçekleştirilecektir. Alınacak öğrenciler, PMYO'larda 2 yıl eğitim görecek ve ardından polis memuru olarak EGM bünyesinde göreve başlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylar en az lise mezunu olmalıdır. Yaş şartı ise "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak" şeklindedir.

Boy ve Kilo Şartı: Başvuru yapacak adaylar için boy ve kilo şartı da belirlenmiştir. Kadınlar için boy şartı 162 cm, erkekler için ise 167 cm'den kısa olmamaktadır. Ayrıca beden kitle indeksi (BKİ) değeri 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmalıdır.

Polis Fakültesine 1.000 Öğrenci Alımı: Yeni kurulan polis fakültesine ise lise mezunu adaylar arasından komiser yardımcısı olarak yetiştirilmek üzere alım yapılacaktır. Bu alımla ilgili yaş ve diğer şartlar henüz belirlenmemiştir. Detaylar, ilerleyen dönemde finans7.com gibi kaynaklarda paylaşılacaktır.

Başvuru Tarihi: Lise mezunu polis alımı için başvurular Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı üzerinden yapılacaktır. Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) polis alımı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıyla gerçekleştirilecektir.