3.5 milyon TL yüzde 0.79 faizli konut kredisi müjdesi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da ev alacaklara Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

İstanbul, İzmir ve Ankara'da ev alacaklara Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası... 3.5 milyon TL yüzde 0.79 faizli konut kredisi müjdesi- Hükümet tarafından açıklanan avantajlı kredi fırsatlarıyla özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda belirlenen limitlere kadar konut kredisi imkanı sunulacağı duyurulmuştur.

İstanbul'da 5 milyon TL'ye kadar, Ankara, İzmir ve Bursa'da 3 milyon TL'ye kadar, diğer büyük şehirlerde ise 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi kullanılabilecektir. Düşük faizli kredilerde özellikle Vakıfbank'ın sunmuş olduğu kredi seçenekleri dikkat çekmektedir.

Vakıfbank tarafından sunulan bu avantajlı konut kredisi kampanyasından faydalanabilmek için, başvuru sahiplerinin daha önce hiç ev sahibi olmamış olmaları ve adlarına herhangi bir konut tapusunun kayıtlı olmaması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan kişiler, kampanyadan yararlanma hakkına sahip olacaklardır.

Konut kredisi kampanyası, diğer bir önemli koşulu da içermektedir. Emlak Konut GYO, Türkiye Müteahhitler Birliği, TOBB, Konutder gibi kuruluşlara bağlı firmaların projeleri için uygun olan konutlar, bu kredi programı dahilinde değerlendirilecektir. Kampanya genellikle "Yeni Evim Konut Kredisi" adıyla da bilinmektedir.

Düşük faizli kredi detaylarına göre, 2 milyon liraya kadar olan konut kredileri için faiz oranı yüzde 0.69'dur. Kredi miktarı 2 milyon liradan 4 milyon liraya kadar olan durumlarda faiz oranı yüzde 0.79 olarak belirlenmiştir. 4 milyon liradan 5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinde ise faiz oranı yüzde 0.99'dur.

Bu kredi programını kamu bankaları sağlamaktadır. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları, Yeni Evim Konut kredilerini vatandaşlara sunar.