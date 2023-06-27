  • 27 HAZİRAN Salı 19:57
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

3.5 milyon TL yüzde 0.79 faizli konut kredisi müjdesi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da ev alacaklara Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Hükümet tarafından açıklanan avantajlı kredi fırsatlarıyla özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlanıyor.

3.5 milyon TL yüzde 0.79 faizli konut kredisi müjdesi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da ev alacaklara Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...
Yayın Tarihi : 2023-06-27 15:22

İstanbul, İzmir ve Ankara'da ev alacaklara Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası... 3.5 milyon TL yüzde 0.79 faizli konut kredisi müjdesi- Hükümet tarafından açıklanan avantajlı kredi fırsatlarıyla özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde konut sahibi olmak isteyenlere destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda belirlenen limitlere kadar konut kredisi imkanı sunulacağı duyurulmuştur.

İstanbul'da 5 milyon TL'ye kadar, Ankara, İzmir ve Bursa'da 3 milyon TL'ye kadar, diğer büyük şehirlerde ise 2 milyon TL'ye kadar konut kredisi kullanılabilecektir. Düşük faizli kredilerde özellikle Vakıfbank'ın sunmuş olduğu kredi seçenekleri dikkat çekmektedir.

Vakıfbank tarafından sunulan bu avantajlı konut kredisi kampanyasından faydalanabilmek için, başvuru sahiplerinin daha önce hiç ev sahibi olmamış olmaları ve adlarına herhangi bir konut tapusunun kayıtlı olmaması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan kişiler, kampanyadan yararlanma hakkına sahip olacaklardır.

3.5 milyon TL yüzde 0.79 faizli konut kredisi müjdesi! İstanbul, İzmir ve Ankara'da ev alacaklara Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Konut kredisi kampanyası, diğer bir önemli koşulu da içermektedir. Emlak Konut GYO, Türkiye Müteahhitler Birliği, TOBB, Konutder gibi kuruluşlara bağlı firmaların projeleri için uygun olan konutlar, bu kredi programı dahilinde değerlendirilecektir. Kampanya genellikle "Yeni Evim Konut Kredisi" adıyla da bilinmektedir.

Düşük faizli kredi detaylarına göre, 2 milyon liraya kadar olan konut kredileri için faiz oranı yüzde 0.69'dur. Kredi miktarı 2 milyon liradan 4 milyon liraya kadar olan durumlarda faiz oranı yüzde 0.79 olarak belirlenmiştir. 4 milyon liradan 5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinde ise faiz oranı yüzde 0.99'dur.

Bu kredi programını kamu bankaları sağlamaktadır. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları, Yeni Evim Konut kredilerini vatandaşlara sunar. 

Benzer Haberler
Ziraat Bankası’ndan müjde! Herkese 25000 TL faizsiz sonradan 4 taksit Ziraat Bankası’ndan müjde! Herkese 25000 TL faizsiz sonradan 4 taksit
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar Geldi! Emeklilere Bayram İkramiyesi son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar Geldi! Emeklilere Bayram İkramiyesi son dakika
Kurban Bayramı'nda sosyal yardım alanlara 2.450 TL harçlık verilecek Kurban Bayramı'nda sosyal yardım alanlara 2.450 TL harçlık verilecek
Şirket az önce açıkladı! Kolaya okkalı zam geldi! 2,5 litre kola fiyatı şaşkına çevirdi! Şirket az önce açıkladı! Kolaya okkalı zam geldi! 2,5 litre kola fiyatı şaşkına çevirdi!
330.000 TL’ye sıfır Renault Clio geliyor! İşte satışa çıkış tarihi! 330.000 TL’ye sıfır Renault Clio geliyor! İşte satışa çıkış tarihi!
4A-4B-4C'li emeklilere şartsız 8500 TL ödeme var, bu bankalardan işlem yapanlara hemen yatıyor! 4A-4B-4C'li emeklilere şartsız 8500 TL ödeme var, bu bankalardan işlem yapanlara hemen yatıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!
  • 26-06-2023 13:45

Defne Samyeli: Bikinili pozu ben veriyorum kimsenin çekmesine gerek yok!

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan
  • 27-06-2023 08:30

Kredi kartı kullanan milyonlar dikkat! Limitlerde her şey değişti: 1 gün sonra sil baştan