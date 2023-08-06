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33.500 TL teminat yatırana devlet otomobil satıyor! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına alabilirsiniz!

Gün geçtikçe artan araç fiyatları, alt ve orta gelirli vatandaşlar için neredeyse ulaşılmaz bir hâl almış durumda.

33.500 TL teminat yatırana devlet otomobil satıyor! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına alabilirsiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bile yıllarca çalışarak bir araç sahibi olabilme imkânına sahip olabiliyor. Ancak bu dahi bazen nakit desteği bulmakta büyük zorluklar yaşanmasına neden olabiliyor. Fiyatların yüksek seviyelere çıkması ve bankalardan kredi alma imkânlarının sınırlanması nedeniyle vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirilen gümrük araçlarına yönelmiş durumda. Bu araçlar, sistem üzerinden teklif verilerek satın alınabiliyor ve oldukça uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuyor.

Volkswagen Golf 

Gümrük araçları, sistem üzerinden yapılan ihalelerle satışa sunuluyor. Son satışa çıkan araçlardan biri olan Volkswagen Golf'ün başlangıç fiyatı sadece 251.250 TL olarak belirlendi. Bu sayede vatandaşlar, hesaplarında 33.500 TL olduğunda ihaleye katılarak bu aracı satın alma şansını elde edebiliyorlar.

İhale Detayları:

  • İhale Numarası: 2361TRB2023T047A528
  • İşletme Müdürlüğü: TRABZON T.İ.M.
  • Ana Kategori: Araç
  • Alt Kategori: Otomobil
  • Marka: Volkswagen
  • Model: Golf, GOLF
  • Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun
  • Yıl: 2003
  • Km: YOK - TESPİT EDİLEMEDİ
  • Vites: Manuel
  • Motor Hacmi: 1896
  • Yakıt: Dizel
  • Bulunduğu Yer: TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
  • Satışa Esas Bedel: 335.000 ₺
  • Teminat Bedeli: 33.500 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 251.250 ₺
  • Görüş Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2023
  • Teklif Başlangıç Tarihi: 11 Ağustos 2023
  • İhale Bitiş Tarihi: 16 Ağustos 2023, Saat 09:30

İhale Bedeli Ödeme

İhaleyi kazandıktan sonra bildirilen ihale bedelini "İhalelerim" sayfasında yer alan "Öde" butonuna basarak yapmanız gerekmektedir. İhale bedeli hesabınızın serbest bakiyesinden düşülecektir. Serbest bakiyenizin yetersiz olduğu durumda ödeme yapmanız mümkün olmayacaktır. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri dışındaki ihaleler için "İhalelerim" sayfasında yer alan "Ek Süre" butonuna basarak ödeme süresini uzatabilirsiniz. Bu işlem sırasında hesaplanan ek süre faizi peşin olarak alınacaktır. Ek süre faizi için yeterli serbest bakiyeniz yoksa ek süre talebi kabul edilmeyecektir.

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