33.500 TL teminat yatırana devlet otomobil satıyor! Piyasanın 3'te 1'i fiyatına alabilirsiniz!

Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bile yıllarca çalışarak bir araç sahibi olabilme imkânına sahip olabiliyor. Ancak bu dahi bazen nakit desteği bulmakta büyük zorluklar yaşanmasına neden olabiliyor. Fiyatların yüksek seviyelere çıkması ve bankalardan kredi alma imkânlarının sınırlanması nedeniyle vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirilen gümrük araçlarına yönelmiş durumda. Bu araçlar, sistem üzerinden teklif verilerek satın alınabiliyor ve oldukça uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı sunuyor.

Volkswagen Golf

Gümrük araçları, sistem üzerinden yapılan ihalelerle satışa sunuluyor. Son satışa çıkan araçlardan biri olan Volkswagen Golf'ün başlangıç fiyatı sadece 251.250 TL olarak belirlendi. Bu sayede vatandaşlar, hesaplarında 33.500 TL olduğunda ihaleye katılarak bu aracı satın alma şansını elde edebiliyorlar.

İhale Detayları:

İhale Numarası: 2361TRB2023T047A528

İşletme Müdürlüğü: TRABZON T.İ.M.

Ana Kategori: Araç

Alt Kategori: Otomobil

Marka: Volkswagen

Model: Golf, GOLF

Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun

Yıl: 2003

Km: YOK - TESPİT EDİLEMEDİ

Vites: Manuel

Motor Hacmi: 1896

Yakıt: Dizel

Bulunduğu Yer: TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ

Satışa Esas Bedel: 335.000 ₺

Teminat Bedeli: 33.500 ₺

Başlangıç Bedeli: 251.250 ₺

Görüş Başlangıç Tarihi: 8 Ağustos 2023

Teklif Başlangıç Tarihi: 11 Ağustos 2023

İhale Bitiş Tarihi: 16 Ağustos 2023, Saat 09:30

İhale Bedeli Ödeme

İhaleyi kazandıktan sonra bildirilen ihale bedelini "İhalelerim" sayfasında yer alan "Öde" butonuna basarak yapmanız gerekmektedir. İhale bedeli hesabınızın serbest bakiyesinden düşülecektir. Serbest bakiyenizin yetersiz olduğu durumda ödeme yapmanız mümkün olmayacaktır. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri dışındaki ihaleler için "İhalelerim" sayfasında yer alan "Ek Süre" butonuna basarak ödeme süresini uzatabilirsiniz. Bu işlem sırasında hesaplanan ek süre faizi peşin olarak alınacaktır. Ek süre faizi için yeterli serbest bakiyeniz yoksa ek süre talebi kabul edilmeyecektir.