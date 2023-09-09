33.200 TL peşinatla Antalya'da arsa müjdesi! Milli Emlak çok uygun fiyata arsa ve arazi satışına başladı

Milli Emlak çok uygun fiyata arsa ve arazi satışına başladı! 33.200 TL peşinatla Antalya'da arsa müjdesi- İhale, 19 Eylül 2023 tarihinde saat 09.00'da gerçekleştirilecek ve toplam 16 gayrimenkulün satışını kapsayacaktır. Bu değerli gayrimenkuller, 33 bin 200 TL ile 432 bin 900 TL arasında değişen satış fiyatlarına sahiptir.

Taşınmaz Bilgileri Detaylı Bir Şekilde İnceleniyor

Satışa sunulan taşınmazlar arasında İmrahor Mahallesi'nde yer alan 165,98 metrekarelik bir tarla da bulunmaktadır. Bu taşınmaz, tam hisse oranına sahip olup imar durumu açısından imarsızdır. Ayrıca, bu taşınmazın fiili durumu boş ve işgalsizdir. Tahmini bedeli 332.000,00 TL olan bu taşınmaz için geçici teminat 33.200,00 TL olarak belirlenmiştir.

Küçükköy Mahallesi'nde yer alan bir diğer taşınmaz, 11.470,60 metrekarelik bir tarladır. Bu taşınmaz da tam hisse oranına sahiptir ve imar durumu imarsızdır. Fiili durumu boş ve işgalsiz olan bu taşınmazın tahmini bedeli 1.377.000,00 TL'dir ve geçici teminatı 137.700,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yine Küçükköy Mahallesi'nde bulunan bir diğer taşınmaz, 2.749,36 metrekarelik ham topraktan oluşmaktadır. Bu taşınmaz da tam hisse oranına sahiptir ve imar durumu imarsızdır. Taşınmazın fiili durumu boş olarak kaydedilmiştir ve tahmini bedeli 963.000,00 TL'dir. Geçici teminat ise 96.300,00 TL olarak belirlenmiştir.

Son olarak, yine Küçükköy Mahallesi'nde bulunan bir ham toprak taşınmazı daha bulunmaktadır. Bu taşınmazın yüzölçümü 3.480,23 metrekaredir ve tam hisse oranına sahiptir. İmar durumu imarsız olan bu taşınmaz da boş durumdadır. Tahmini bedeli 871.000,00 TL olan bu taşınmazın geçici teminatı ise 87.100,00 TL'dir.

İhale Katılımı İçin Gerekli Belgeler

İhaleye katılmak isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli belgeler bulunmaktadır:

Geçici teminatın, ihale saatinden önce Korkuteli Malmüdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.

Son bir ay içinde alınmış ikametgah belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de adres bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Nüfus cüzdanının fotokopisi gerekmektedir.

Tüzel kişilerin ihaleye katılmak için İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden alınan karar veya 2023 yılı içinde alınmış sicil

kayıt belgesi, Tüzel Kişiliği Temsile tam yetkili olduğuna dair 2023 yılına ait tasdikli yetki belgesi veya vekaletname ile imza sirküleri gerekmektedir.

İhaleye ortaklık şeklinde katılmak isteyenlerin noter tasdikli ortaklık girişim belgesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ve her ortak için ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirme ve İhale Koşulları

İhale süreci hakkında önemli bilgilendirmeler ve koşullar şu şekildedir:

Taşınmazların satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

Satış bedeli üzerinden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

Satış bedeli peşin ödendiği takdirde %20 indirim uygulanır.

Taksitli ödeme seçeneği sunulmuş olup, faiz oranı yıllık %9 olarak belirlenmiştir.

Bu satış ihalesi, değerli taşınmazların yeni sahiplerini bulmasını hedeflemektedir. İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda belirtilen koşullara ve belgelere dikkatle uyarak, bu büyük fırsatı değerlendirebilirler.