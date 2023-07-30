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32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor

Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle, yatırımcılar paralarını güvende tutabilmek ve aynı zamanda düzenli bir aylık gelir elde edebilmek için mevduat hesaplarına yönelmeye başlamışlardır.

32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor
Yayın Tarihi : 2023-07-30 11:05

O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor! 32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi- Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle, yatırımcılar paralarını güvende tutabilmek ve aynı zamanda düzenli bir aylık gelir elde edebilmek için mevduat hesaplarına yönelmeye başlamışlardır.

ING Bank'ın Mevduat Hesabı Kampanyası

ING Bank, müşterilerine yüksek faiz oranları ve esneklik sağlayan bir mevduat hesabı kampanyası sunmaktadır. Bu kampanya sayesinde, müşteriler mevduat hesaplarına yatırdıkları paraları belirli sürelerde vadeli olarak değerlendirme imkanı bulmaktadırlar. Bu süreler aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık veya daha uzun süreler olabilmektedir.

ING Bank'ın Yüksek Gelir Fırsatı Sunması

ING Bank'ın yeni mevduat hesabı kampanyası, yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için cazip bir alternatif sunuyor. Bu kampanya sayesinde müşteriler, aylık  14.575,34 TL'ye varan kazanç sağlama imkanı elde edebiliyorlar. Ancak, yatırımcıların bu fırsattan yararlanmadan önce diğer bankaların mevduat hesaplarındaki getirileri ile karşılaştırmaları önemlidir.

32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor

Diğer Bankaların 500 Bin TL Mevduat Hesabında 32 Günlük Getirileri

Karşılaştırma tablosunda, farklı bankaların 500 bin TL'lik mevduat hesaplarında 32 günlük faiz getirilerini bulabilirsiniz:

ING Bank    14.575,34 TL

Akbank    13.742,47 TL

Odeabank    14.991,78 TL

Garanti Bankası    8.328,77 TL

CEPTETEB    10.410,96 TL

Alternatif Bank    14.575,34 TL

Yapıkredi    12.076,71 TL

QNB Finansbank    10.619,18 TL

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