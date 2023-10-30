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32 günlük mevduat faizlerinde ballı kaymaklı gelir: Yata yata 18.323 TL, 19.698 TL aylık para kazanın!

Son dönemde döviz artışının etkisiyle birlikte vatandaşlar yatırım yapacakları yöntemleri belirlemekte zorlanıyorlar. Farklı yatırım araçlarını tercih eden birçok kişi, bankaların sunduğu mevduat hesaplarını da dikkatle incelemeye başladı.

32 günlük mevduat faizlerinde ballı kaymaklı gelir: Yata yata 18.323 TL, 19.698 TL aylık para kazanın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-10-2023 10:33

Özel bankaların yüksek faiz oranları sunmasının ardından, kamu bankaları da yeni tekliflerle piyasaya giriş yaptı. Kamu bankalarının mevduat hesaplarındaki yeni faiz oranları, birçok kişinin aylık gelir elde etmesini sağlıyor. Bu artışlar sonucunda binlerce vatandaş, yatırımlarını bu hesaplar aracılığıyla değerlendiriyor.

Vatandaşlar, yüksek faiz oranı sunan bankaların 32 günlük getirilerini merak etmeye başladı. Yüksek faiz veren ve güvenilir bankalar, küçük yatırımlarla bile asgari ücret kazanma imkanı sunuyor. 30 Ekim itibarıyla mevduat faizleri nelerdir?

Akbank Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 568.323 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 18.323 TL

Akbank Vadeli Mevduat, yüksek faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. 568.323 TL'lik bir birikimle yıllık 18.323 TL net kazanç elde edebilirsiniz. Bu, tasarruflarınızı değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 569.698 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 43,00
  • Net Kazanç: 19.698 TL

Odeabank'ın Yeni Vadeli Mevduat hesabı da yüksek faiz oranları sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor. 569.698 TL birikimle yıllık 19.698 TL kazanç sağlayabilirsiniz. Bu, tasarruflarınızı daha fazla büyütmek isteyenler için avantajlı bir seçenek olabilir.

Alternatifbank E-Mevduat

  • Vade Sonu Net Bakiye: 569.239 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 42,00
  • Net Kazanç: 19.239 TL

Alternatifbank'ın E-Mevduat hesabı, dijital kanallara özel avantajlı faiz oranları sunuyor. 569.239 TL birikimle yıllık 19.239 TL kazanç elde edebilirsiniz. Dijital bankacılık kullanıcıları için cazip bir seçenek olabilir.

CEPTETEB Marifetli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 568.323 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 18.323 TL

CEPTETEB Marifetli Hesap, günlük vadeli olarak çalışan bir hesaptır. Anapara ve faizin değerlendirilmesini sağlar. Hesap işletim ücreti yoktur ve TL para transferleri CEPTETEB'lilere ücretsizdir. Ayrıca, CEPTETEB Marifetli Hesap açtırdığınızda, 90 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanabilirsiniz.

Anadolubank Renkli Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 568.323 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 18.323 TL

Anadolubank Renkli Hesap, dijitale özel avantajlı faiz oranları ile birikimlerinizi renklendirir. Vadem bozulur mu endişeniz olmadan dilediğiniz zaman para çekip yatırabilirsiniz. 90 gün Hoş Geldin Faizi hesap açtığınızda değil, hesabınıza para yatırdığınızda işlemeye başlar. Böylece gün kaybı yaşamazsınız.

ING e-Turuncu Hesap

  • Vade Sonu Net Bakiye: 568.323 TL
  • Yıllık Faiz Oranı: % 40,00
  • Net Kazanç: 18.323 TL
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