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32 günlük mevduat faizleri ok gbi fırladı! Aylık 8.995,07 TL, 11.993,42 TL, 14.991,78 TL trink hesapta! O banka rekor kırdı!

Mevduat hesapları, düşük riskli ve istikrarlı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyebilir ve yatırımlarını bu yönde değerlendirebilirler.

32 günlük mevduat faizleri ok gbi fırladı! Aylık 8.995,07 TL, 11.993,42 TL, 14.991,78 TL trink hesapta! O banka rekor kırdı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 14:28

Aylık 8.995,07 TL, 11.993,42 TL, 14.991,78 TL trink hesapta! O banka rekor kırdı! 32 günlük mevduat faizleri ok gbi fırladı- Vatandaşlar, son zamanlarda bazı yatırım araçlarının beklenen getirileri sunmaması sebebiyle, güvenli liman olarak gördükleri bankaların mevduat hesaplarına ilgi göstermeye başladı. Bu hesaplar sayesinde risksiz bir şekilde aylık kazanç elde etme fırsatı bulan vatandaşlar, yeni dönemde de bu avantajdan yararlanmayı sürdürüyor.

Mevduat Hesapları Yeniden Gündemde

Mayıs ve Haziran aylarında rekor seviyelere ulaşan mevduat hesapları, Temmuz ayında bir miktar düşüş yaşamıştı. Ancak, Akbank'ın duyurduğu yeni kampanya ile faiz oranları tekrar yüzde 36 seviyesine kadar yükseldi. Vatandaşlar da yeni dönemde sunulan bu cazip faiz oranlarıyla, 32 günlük bir dönemde ne kadar kazanabileceklerini araştırmaya başladı.

300 Bin TL İçin 32 Günlük Getiri Ne Kadar?

Özellikle yatırım yapmayı düşünenler, farklı bankaların sunduğu 32 günlük mevduat faiz getirilerini merak ediyorlar. İşte bazı bankaların 300 Bin TL için sunmuş olduğu 32 günlük faiz getirileri:

  • Odea Bank: 8.495,34 TL (%34)
  • Akbank: 8.995,07 TL (%36)
  • ING Bank: 7.246,03 TL (%29)
  • TEB: 6.246,58 TL (%25)
  • Denizbank: 7.495,89 TL (%30)
  • Yapı Kredi: 5.996,71 TL (%24)
  • Garanti BBVA: 5.247,12 TL (%21)

400 Bin TL İçin 32 Günlük Getiri Ne Kadar?

Eğer yatırım miktarınız 400 Bin TL ise, aynı süre içinde farklı bankaların sunmuş olduğu 32 günlük faiz getirileri şu şekildedir:

  • Odea Bank: 11.327,12 TL (%34)
  • Akbank: 11.993,42 TL (%36)
  • ING Bank: 9.661,37 TL (%29)
  • TEB: 8.328,77 TL (%25)
  • Denizbank: 9.994,52 TL (%30)
  • Yapı Kredi: 7.995,62 TL (%24)
  • Garanti BBVA: 6.996,16 TL (%21)

500 Bin TL İçin 32 Günlük Getiri Ne Kadar?

Daha büyük yatırım yapmayı düşünenler için ise 500 Bin TL ile 32 günlük dönemde elde edilebilecek faiz getirileri şu şekildedir:

  • Odea Bank: 14.158,90 TL (%34)
  • Akbank: 14.991,78 TL (%36)
  • ING Bank: 12.076,71 TL (%29)
  • TEB: 10.410,96 TL (%25)
  • Denizbank: 12.493,15 TL (%30)
  • Yapı Kredi: 9.994,52 TL (%24)
  • Garanti BBVA: 9.161,64 TL (%21)

Mevduat Hesaplarıyla Yüksek Kazanç İmkanı

Vatandaşlar, mevduat hesaplarını kullanarak yatırımlarına göre aylık yüksek kazanç elde edebilme fırsatını değerlendiriyorlar. Bankalar tarafından sunulan faiz oranları genellikle özel kampanyalara bağlı olarak belirleniyor. Detaylı bilgi ve kampanya şartları için tercih ettiğiniz bankanın resmi internet kanallarına başvurmanız yeterli olacaktır. Faiz oranları, finansal piyasadaki değişikliklere göre güncellenebileceğinden, en güncel bilgileri internet bankacılığı aracılığıyla edinebilirsiniz.

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