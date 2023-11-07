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32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi oldu? 500 bin TL'nin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisi 2 asgari ücreti geçti

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı, bankaların mevduat hesaplarının faiz oranlarını da etkilemeye başladı. Bu yazıda, bu değişiklikleri ve mevduat faizi getirisini inceleyeceğiz.

32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi oldu? 500 bin TL'nin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisi 2 asgari ücreti geçti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 08:10

Geçen ay, Merkez Bankası'nın yüzde 45'in üzerinde bir faiz artırımı yapmasıyla rekor faiz oranlarına tanıklık ettik. Ancak, bu ay faiz oranları bir miktar geriledi ve en yüksek faiz oranı sunan banka yüzde 45 faizle TL mevduat hesabı kampanyası başlattı. Bu değişikliklerin nedeni, Merkez Bankası'nın bankalara verdiği Kredi Kanalı Marjinal Maliyet (KKM) hedeflerinin tamamlanmış olmasıdır.

TCMB'nin verdiği hedeflere ulaşmak için bankalar, TL mevduatında faizleri yükseltmişti. Ancak hedefler tamamlandığında, faiz oranları geri çekilmeye başladı. Son verilere göre, 32 günlük mevduatta en yüksek yüzde 45 faiz oranı sunan bankalarla karşı karşıyayız. Peki, mevduatınızı bu bankalara yatırdığınızda ne kadar faiz getirisi elde edebilirsiniz?

Mevduat Faizi Getirisi Hesaplamaları

Aşağıda, farklı mevduat miktarları için 32 günlük mevduat faizi getirisini hesaplarken kullanabileceğiniz örnek hesaplamaları bulabilirsiniz:

100 bin TL Mevduat İçin:

  • Yüzde 40 faizde: 3331 TL
  • Yüzde 42 faizde: 3498 TL
  • Yüzde 45 faizde: 3747 TL

250 bin TL Mevduat İçin:

  • Yüzde 40 faizde: 8328 TL
  • Yüzde 42 faizde: 8745 TL
  • Yüzde 45 faizde: 9369 TL

500 bin TL Mevduat İçin:

  • Yüzde 40 faizde: 16.657 TL
  • Yüzde 42 faizde: 17.490 TL
  • Yüzde 45 faizde: 18.739 TL

600 bin TL Mevduat İçin:

  • Yüzde 40 faizde: 19.989 TL
  • Yüzde 42 faizde: 20.988 TL
  • Yüzde 45 faizde: 22.487 TL

1 milyon TL Mevduat İçin:

  • Yüzde 40 faizde: 33.315 TL
  • Yüzde 42 faizde: 34.980 TL
  • Yüzde 45 faizde: 37.479 TL

Mevduat faizi getirisi, yatırılan mevduat miktarına ve faiz oranına bağlı olarak değişmektedir. Faiz oranlarının bankalar arasında rekabetle birlikte değişmesi, mevduat sahipleri için farklı kazanç fırsatları sunabilir. Bu nedenle, mevduatınızı en iyi faiz oranları sunan bankalara yatırmadan önce dikkatli bir şekilde hesaplama yapmanız önemlidir.

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