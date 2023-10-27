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31.Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

31. Dönem POMEM başvuruları için adaylar heyecanla beklemeye devam ediyor.

31.Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 09:21

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) polis alımı için başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. İşte 31. Dönem POMEM başvuruları ve başvuru şartları hakkında detaylar:

POMEM başvuru şartları şu şekildedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMI (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

  • 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

    1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

    2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

  • Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak

31.Dönem POMEM polis alımı başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

31. dönem POMEM polis alımının Aralık ya da en geç Ocak ayında yapılması bekleniyor.

 

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