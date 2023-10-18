31 Ekim'e’ kadar en ucuza ayçiçek yağını kapın! Kısa süreli dev indirim!

Ayçiçek yağı fiyatlarının artmasıyla birlikte, ucuz ayçiçek yağı arayışları hız kazandı. Evlerde yemek yapmanın olmazsa olmazlarından biri olan ayçiçek yağı, bütçeyi zorlayan bir ürün haline gelmişti. Ancak sevindirici bir haber var: Ayçiçek yağında indirimler başlıyor! Ayçiçek yağı fiyatlarının artışı nedeniyle pek çok marka maliyetlerini yükseltti. Bazı markaların fiyatları 250 TL'yi geçti. Ancak tüketici endişe etmeye başladı. Neyse ki, çeşitli marketlerde ve markalarda indirimler başladı. İşte ucuz ayçiçek yağı bulmanıza yardımcı olacak bazı bilgiler:

1. Bizim 5 Lt Ayçiçek Yağı: ₺204,90 TL Cimri.com verilerine göre, Bizim markasının 5 lt ayçiçek yağı ₺204,90 TL'ye satılacak. Bu, bütçenizi zorlamadan ayçiçek yağı almanın iyi bir yolu.

2. Besler 5 Lt Ayçiçek Yağı: 179,90 TL Besler markasının 5 lt ayçiçek yağı da uygun bir fiyatla satışta.179,90 TL ödeyerek bu markanın ürününü edinebilirsiniz.

3. Komili 5 Lt Ayçiçek Yağı: 189,90 TL Komili markasının ayçiçek yağı, 189,90 TL fiyatla satışta. Diğer markalara göre biraz daha yüksek olsa da hala uygun bir seçenek olabilir.

4. Orkide Teneke 5 Lt Ayçiçek Yağı: 202,95 TL Orkide markasının teneke ambalajındaki 5 lt ayçiçek yağı da uygun fiyatlı. 202,95 TL ödeyerek bu ürüne sahip olabilirsiniz.

5. Carrefour 5 Lt Ayçiçek Yağı: 165,00 TL Carrefour, uygun fiyatlı ayçiçek yağlarından biriyle müşterilerine hizmet veriyor. 5 lt ayçiçek yağı, sadece 165,00 TL.

Diğer Ayçiçek Yağı İndirimleri: A101 süpermarketler zinciri, ayçiçek yağı maliyetlerini düşürerek önemli bir indirim sundu. A101 mağazalarını ziyaret ederek uygun fiyatlı ayçiçek yağına sahip olabilirsiniz.