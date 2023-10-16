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31 Ekim 23.59'a kadar süreniz var! Hyundai ÖTV'siz i10 fiyat listesini açıkladı: Fiyatı 318.900 TL'ye çekildi

Araba fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranları, son dönemde yaşanan yükselişlerle gündemde önemli bir konu haline geldi. Bu yükseliş, otomobil satışlarında belirgin bir düşüşe neden oldu. Ancak araç üreticileri, Ekim ayında satışları artırmak için özel kampanyalar başlattı.

31 Ekim 23.59'a kadar süreniz var! Hyundai ÖTV'siz i10 fiyat listesini açıkladı: Fiyatı 318.900 TL'ye çekildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 12:36

Devlet, araç almak isteyen kişilere ve stokçulara yönelik bazı önemli müdahalelerde bulundu. Bu müdahalelerin ardından araç fiyatlarında eski normale dönüşe işaret eden bir düşüş eğilimi başladı. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi bekleyen kişiler için Hyundai, engelli muafiyeti olan kişilere yönelik yeni fiyat listesini açıkladı.

Hyundai i10 ÖTV İndirimli Fiyat Listesi

Hyundai, Ekim 2023 için ÖTV indirimli fiyat listesini duyurdu. İşte bu liste:

Hyundai i10 Ekim 2023 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Donanım Paketi

  • ÖTV'siz satış fiyatı: 302.400,00 TL

Hyundai i10 Ekim 2023 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Otomatik (AMT) Donanım Paketi

  • ÖTV'siz satış fiyatı: 318.900 TL

Hyundai i10 Ekim 2023 1.2 MPI 84 PS Style Benzin Otomatik (AMT) Donanım Paketi

  • ÖTV'siz satış fiyatı: 338.100 TL

Hyundai i10 Ekim 2023 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin Otomatik (AMT) Donanım Paketi

  • ÖTV'siz satış fiyatı: 354.600 TL

Güncel Fiyatlar

Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yukarıda belirtilen fiyatlar, ÖTV'siz satış fiyatlarını göstermektedir. Peki, satış fiyatlarındaki değişim ne kadar? İşte Hyundai i10 için Ekim 2023 güncel fiyatları:

Hyundai i10 Ekim 2023 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Donanım Paketi

  • Satış Fiyatı: 725.000 TL

Hyundai i10 Ekim 2023 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT Donanım Paketi

  • Satış Fiyatı: 770.000 TL

Hyundai i10 Ekim 2023 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT Donanım Paketi

  • Satış Fiyatı: 790.000 TL

Hyundai i10 Ekim 2023 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT Donanım Paketi

  • Satış Fiyatı: 850.000 TL

ÖTV İndirimi Kimler İçin Geçerli?

ÖTV indirimi sadece engelli muafiyeti hakkı olan ve rapor sunabilen kişiler için geçerli olacak. Bu raporu olmayan kişiler ise listede yer alan ikinci fiyatlar üzerinden araç alabilecekler.

Araç fiyatları ve taşıt kredisi faiz oranlarındaki değişimler, otomobil almayı düşünen herkes için önemlidir. Bu gelişmeleri yakından takip etmek ve kendi bütçenize uygun bir tercih yapmak, araç sahibi olma sürecinizi olumlu bir şekilde etkileyebilir. Ekim ayındaki bu gelişmeler, araba almayı düşünenler için yeni bir fırsat sunuyor.

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