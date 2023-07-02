3 Temmuz 2023 emekli zamlı maaşları son dakika kesinleşti! Tabloya bakın maaşınızı öğrenin! Emeklilere akılalmaz zam geldi

Tabloya bakın maaşınızı öğrenin! Emeklilere akılalmaz zam geldi! 3 Temmuz 2023 emekli zamlı maaşları son dakika kesinleşti- Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın beşinde açıklanacak olan enflasyon rakamları emekli maaşlarına yapılacak zamı belirleyecek. Meclis'e sunulacak bir torba yasa ile hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulamaya alınacak.

En düşük emekli maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili düzenleme ve asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler yeni zamlı emekli maaşlarına çevrildi.

EMEKLİ MAAŞLARI ZAMLI HALE GELİYOR!

Emeklilere yapılacak olan seyyanen zamın yanı sıra yüzde 30'luk bir zam beklentisi bulunuyor.

Maliye Bakanlığı bürokratları, rakamlar üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Son kararın verilmesinin ardından ise yasal düzenleme olarak Meclis'e sunulacak. Zamlı emekli maaşlarının 5 Temmuz itibarıyla açıklanması bekleniyor.

7.500-10.000 TL aralığındaki maaşlara yüzde 45, 10.000-15.000 TL aralığındaki maaşlara yüzde 40, 15.000-20.000 TL aralığındaki maaşlara yüzde 35 ve 20 bin TL üzeri maaşlara ise yüzde 30 oranında artış yapılması bekleniyor.

Buna göre en düşük emekli maaşına yüzde 30 oranında bir zam yapılması öngörülüyor.

2023 EMEKLİ MAAŞI ZAM TABLOSU!

SSK VE BAĞ-KUR KADEMELİ ARTIŞ MAAŞ ARTIŞ ORANI

7.500-10.000 TL = YÜZDE 45 10.001-15.000 TL = YÜZDE 40 15.001-20.000 TL = YÜZDE 35 20.001 ve üzeri = YÜZDE 0

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI Mevcut maaş: 7.901 TL Yüzde 86 artış ile: 14.695 TL

Emekli maaş zamları, genellikle yıllık enflasyon oranı temel alınarak hesaplanır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, emekli maaşlarındaki artışları belirlemek için kullanılır.

Hesaplama süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Başlangıç Maaşı Belirleme: Emekli maaşının hesaplanmasına başlamadan önce, emekli aylığına esas teşkil eden başlangıç maaşı belirlenir. Bu başlangıç maaşı, emeklilik başvurusunun yapıldığı dönemdeki brüt ücret üzerinden hesaplanır. Enflasyon Oranının Belirlenmesi: Enflasyon oranı, TÜFE verileri kullanılarak belirlenir. Genellikle yılın belirli dönemlerinde açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarının artışında dikkate alınır. Artış Oranının Hesaplanması: Enflasyon oranı, emekli aylığına esas alınan brüt maaşın belirli bir yüzdesiyle çarpılarak artış oranı hesaplanır. Bu artış oranı, emekli maaşındaki zam miktarını temsil eder. Zam Miktarının Hesaplanması: Artış oranı, emekli maaşına uygulanarak zam miktarı belirlenir. Zam miktarı, emekli maaşının hesaplanan artış oranı kadar yükseltilmesiyle elde edilir.

Emekli maaş zamları, yılın belirli dönemlerinde açıklanan enflasyon oranlarına göre yeniden hesaplanır ve emeklilerin maaşlarına yansıtılır. Bu sayede emeklilerin maaşları, enflasyonun etkilerine karşı korunmaya çalışılır.

Yukarıda verilen bilgiler, genel bir açıklama niteliğindedir ve her yıl değişiklik gösterebilir. En güncel emekli maaş zammı hesaplamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi veya yerel SGK şubelerinden bilgi almanız önemlidir.