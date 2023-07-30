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3 sene önce hemen bugün emekli olma yöntemi belli oldu! SSK, Bağ-kur, 4C’liye erken emeklilik bu şarta uyana maaş bağlanıyor!

Erkeklerin emekliliği öne çekmek için borçlanabileceği bir diğer yöntem ise askerlik süresini borçlanmaktır. Askerlik süresini borçlandığınızda, emeklilik tarihini öne çekmeniz mümkündür.

3 sene önce hemen bugün emekli olma yöntemi belli oldu! SSK, Bağ-kur, 4C’liye erken emeklilik bu şarta uyana maaş bağlanıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-30 09:44

SSK, Bağ-kur, 4C’liye erken emeklilik bu şarta uyana maaş bağlanıyor! 3 sene önce hemen bugün emekli olma yöntemi belli oldu-  Emeklilik, çalışan birçok kişinin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Kimileri için yaşamın keyifli anlarının tadını çıkarma zamanı olarak görülse de, bazıları için en kısa sürede emeklilik hakkına kavuşmak büyük bir öncelik haline gelir. Eskiden emeklilik yaşının 60'ı geçmediği düşünülürken, yasal değişikliklerin ardından bu yaşın 60'ın üzerine çıkması birçok insanı endişelendirmiştir. Bu nedenle, 99 yılı öncesi sigortalı olan kişiler, yeni yasaların getirdiği değişikliklerden etkilenmemek ve eski yasalardan faydalanabilmek için emeklilik için gereken prim gün sayılarını ve çalışma sürelerini artırmanın yollarını aramaktadır. 

Hanımların Avantajlı Yöntemi: Doğum Borçlanması

Özellikle çalışan kadınlar için emekliliği öne çekmenin en avantajlı yollarından biri doğum borçlanmasıdır. Sigortalı olduktan sonra çocuk doğuran kadın çalışanlar, doğum sürelerini borçlanarak bu süreleri emeklilik prim ve gün sayısına dahil edebilirler. Örneğin, 3 çocuğu olan bir kadın, 6 yıllık doğum süresini emeklilik sürecine dahil ederek emeklilik tarihini öne çekebilir. Ayrıca, engelli çocuğa sahip anneler de belirli koşullar altında doğum sürelerini prim gün sayısına ekletebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki, borçlanılacak süreye göre ödenecek olan bedellerde artış olacaktır. Örneğin, 3 çocuk için borçlanma yapmak istendiğinde, yüksek miktarda bir ödeme gerekebilir.

3 sene önce hemen bugün emekli olma yöntemi belli oldu!

Erkeklerin Borçlanabileceği Askerlik Süresi

Erkeklerin emekliliği öne çekmek için borçlanabileceği bir diğer yöntem ise askerlik süresini borçlanmaktır. Askerlik süresini borçlandığınızda, emeklilik tarihini öne çekmeniz mümkündür. Özellikle uzun süreli askerlik yapmış olan kişiler için bu yöntem oldukça avantajlı olabilir. Ancak kısa dönem askerlik yapanlar için bu borçlanmanın etkisi daha sınırlı olabilir.

İş Görememezlik Raporu ile Emeklilik

Eğer iş göremezlik raporu alabiliyorsanız, prim ve çalışma gün sayılarınızı doldurduktan sonra emeklilik şansı elde edebilirsiniz. Ancak bu durum için yüzde 40 iş gücü kaybınız olduğunu raporla kanıtlamanız gerekir. 

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