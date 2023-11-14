3 maaş avans faizsiz ve taksitle alabilirsiniz: SGK'dan emeklilere 22.500 TL nakit avans müjdesi!

Bu sistem, başvuru sürecinde maddi sıkıntı çeken kişilere, emekli maaşlarının belirli bir kısmına erken erişim fırsatı veriyor. Halihazırda mevcut emeklilere de bu imkandan yararlanmaları için çalışmalar sürdürülmekte. Eğer bu çalışmalar olumlu sonuçlanırsa, emekliler maaşlarının üç katına kadar avans çekebilecekler ve bu avansı faizsiz olarak taksitler halinde geri ödeyebilecekler.

Nakit Sıkıntısı Çeken Emeklilere Yeni Bir Soluk

Bu yeni sistem, özellikle nakit sıkıntısı çeken emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Emeklilik maaşlarını bekleyen vatandaşlara sunulan bu avans imkanı, emekli maaşı bağlanana kadar finansal bir destek olarak görülebilir. Eğer emeklilere de benzer bir imkan sağlanırsa, bu durum birçok emeklinin maddi yükünü hafifletecek. Emekliler, gerektiğinde maaşlarının üç katına kadar avans kullanabilecekler ve bu avansı faizsiz olarak geri ödeyebilecekler.

Avans Uygulamasının Detayları

SGK tarafından yürütülen avans uygulamasında, net asgari ücretin üç katına kadar ödeme yapılabiliyor. Avans, bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazlası, gelir ve aylıklardan yüzde 25 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılabilmesi için, aylığın 90 gün içinde bağlanamaması ve yazılı bir başvuru yapılması gerekiyor.

Mevcut Emeklilere Avans İmkanı: Gözler Yetkililerde

Bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi, şu anda gündemin önemli konularından biri. Bu konuda gözler, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkili merciler üzerinde. Eğer bu sistem mevcut emekliler için de aktifleştirilirse, emekliler nakit ihtiyaçları doğrultusunda SGK'ya yazılı bir başvuru yaparak maaşlarının üç katına kadar avans talep edebilecekler.

Avans Sisteminin Pratik Uygulaması

Sistem hayata geçtiğinde, emekliler nakit sıkıntıları olduğunda SGK'ya yazılı bir başvuru yaparak maaşlarının üç katına kadar avans talep edebilecekler. Bu avans, daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin, aylık 2 bin lira maaş alan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek ve bu miktarı ayda 166,66 lira taksitle geri ödeyecek. Bu sistemle, bankadan kredi kullanmak zorunda kalan emekliler, faiz ve ek masraf yükünden kurtulmuş olacaklar.