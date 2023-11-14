Advert

3 maaş avans faizsiz ve taksitle alabilirsiniz: SGK'dan emeklilere 22.500 TL nakit avans müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşa emeklilik başvurusu sürecinde önemli bir destek sunuyor. Bu destek, emeklilik başvurusu yapan kişilere avans imkanı olarak tanımlanabilir.

3 maaş avans faizsiz ve taksitle alabilirsiniz: SGK'dan emeklilere 22.500 TL nakit avans müjdesi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 16:37

Bu sistem, başvuru sürecinde maddi sıkıntı çeken kişilere, emekli maaşlarının belirli bir kısmına erken erişim fırsatı veriyor. Halihazırda mevcut emeklilere de bu imkandan yararlanmaları için çalışmalar sürdürülmekte. Eğer bu çalışmalar olumlu sonuçlanırsa, emekliler maaşlarının üç katına kadar avans çekebilecekler ve bu avansı faizsiz olarak taksitler halinde geri ödeyebilecekler.

Nakit Sıkıntısı Çeken Emeklilere Yeni Bir Soluk

Bu yeni sistem, özellikle nakit sıkıntısı çeken emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Emeklilik maaşlarını bekleyen vatandaşlara sunulan bu avans imkanı, emekli maaşı bağlanana kadar finansal bir destek olarak görülebilir. Eğer emeklilere de benzer bir imkan sağlanırsa, bu durum birçok emeklinin maddi yükünü hafifletecek. Emekliler, gerektiğinde maaşlarının üç katına kadar avans kullanabilecekler ve bu avansı faizsiz olarak geri ödeyebilecekler.

Avans Uygulamasının Detayları

SGK tarafından yürütülen avans uygulamasında, net asgari ücretin üç katına kadar ödeme yapılabiliyor. Avans, bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazlası, gelir ve aylıklardan yüzde 25 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılabilmesi için, aylığın 90 gün içinde bağlanamaması ve yazılı bir başvuru yapılması gerekiyor.

Mevcut Emeklilere Avans İmkanı: Gözler Yetkililerde

Bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi, şu anda gündemin önemli konularından biri. Bu konuda gözler, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkili merciler üzerinde. Eğer bu sistem mevcut emekliler için de aktifleştirilirse, emekliler nakit ihtiyaçları doğrultusunda SGK'ya yazılı bir başvuru yaparak maaşlarının üç katına kadar avans talep edebilecekler.

Avans Sisteminin Pratik Uygulaması

Sistem hayata geçtiğinde, emekliler nakit sıkıntıları olduğunda SGK'ya yazılı bir başvuru yaparak maaşlarının üç katına kadar avans talep edebilecekler. Bu avans, daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin, aylık 2 bin lira maaş alan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek ve bu miktarı ayda 166,66 lira taksitle geri ödeyecek. Bu sistemle, bankadan kredi kullanmak zorunda kalan emekliler, faiz ve ek masraf yükünden kurtulmuş olacaklar.

Benzer Haberler
Erken emekli olmak isteyenlere ballı kaymaklı haber: 1999-2000-2008 sigorta girişi olana tek koşulla Erken emekli olmak isteyenlere ballı kaymaklı haber: 1999-2000-2008 sigorta girişi olana tek koşulla
Bu fiyata böyle otomobil başka yerde yok: Çin'den Türkiye'ye 350.000 TL'ye sıfır araç geliyor Bu fiyata böyle otomobil başka yerde yok: Çin'den Türkiye'ye 350.000 TL'ye sıfır araç geliyor
Ziraat Bankası 1 milyon 300 bin TL konut kredisi net ödeme tablosu açıklandı Ziraat Bankası 1 milyon 300 bin TL konut kredisi net ödeme tablosu açıklandı
Candan kardeşler kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındılar? Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir? Candan kardeşler kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındılar? Bahar Candan ve Nihal Candan kimdir?
Gram altın açıklaması evlere şenlik: O tarihte 3150 TL olacak Gram altın açıklaması evlere şenlik: O tarihte 3150 TL olacak
Herkes ona kilitlendi: 2024'te hangi yatırım aracı kazandıracak? Altın mı, gümüş mü? Herkes ona kilitlendi: 2024'te hangi yatırım aracı kazandıracak? Altın mı, gümüş mü?
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı