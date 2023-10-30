3. EYT düzenlemesi için düğmeye basıldı! 2000 öncesi çalışan ama sigorta girişi olmayana bayram ettiren müjde

Son zamanlarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu gündemde ve birçok çalışan için önemli bir konu haline geldi. İş Kanunu'ndaki bazı detaylar, emeklilik hayali kuran çalışanlara yeni fırsatlar sunuyor. Bu makalede, EYT ile ilgili son dakika açıklamalarını ve bu konudaki detayları ele alacağız.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına rağmen primlerin yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı durumları ifade eder. Bu durumda olan kişiler, emeklilik hakkını kazanmak için iş mahkemelerine başvurabilirler.

Sigorta Girişi ve Prim Ödemeleri

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primlerin yatırılmadığı durumda, işçiler dava açma hakkına sahiptirler. Örneğin, işe başlama tarihinizin yanlış bildirildiği durumlarda düzeltme talebinde bulunabilir ve hizmet davası açabilirsiniz.

İşçilik Alacakları

Sigortasız çalışanlar, sadece emeklilik hakkı değil, aynı zamanda kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai ücreti, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacakları için de iş mahkemelerine başvurabilirler. Bu durumda hem hizmet tespiti hem de alacaklar için ayrı ayrı dava açılması gerekebilir.

Arabulucuya Başvuru

Ekim 2018'den itibaren başlayan yeni uygulama nedeniyle işçilik alacakları için dava açmadan önce arabulucuya gitmek gerekmektedir. Bu süreç, EYT kapsamında emekliliğe hak kazananlar için önemlidir.

EYT Kapsamında Emeklilik Hakkı

EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların sayısı 1.9 milyon olurken toplam emekli sayısı da 15.9 milyon oldu. Sosyal güvenlik sisteminde bir gün bile emeklilik kapısı açabilir.

Soru 1: Mart 1997 tarihinde işe başlamama karşın sigorta girişim Kasım 1999'dan sonra yapıldı. Bu dönemde çırak olduğum iddia ediliyor, dava açarsam EYT'den yararlanabilir miyim?

Cevap: Mart 1997'de işe başlamış olmanıza rağmen sigorta girişiniz eksikse düzeltme talebinde bulunabilir ve hizmet davası açabilirsiniz.

Soru 2: Hizmet tespiti istemeden sadece işçilik alacak davası açılabilir mi?

Cevap: Evet, sigortasız çalıştırıldığınız süreye ilişkin sadece işçilik alacaklarına ilişkin dava açabilirsiniz.

Soru 3: "Günsüz işe giriş" konusunda dava açılabilir mi, arabulucuya gitme zorunluluğu var mı?

Cevap: Günsüz işe giriş durumunda arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sigorta yapılmayan döneme ilişkin belgelerin önemli olduğunu unutmayın.

Soru 4: Çalıştığım şirkette üç defa giriş çıkışım yapıldı. Bu durumda hizmet tespiti davası açma süresi ne zaman başlar?

Cevap: Birden fazla giriş çıkış yaşandığı durumlarda dava açma süresi, işten ilk ayrıldığınız tarihten başlar.

Soru 5: Sigortasız çalıştığım dönemi belgeleyebilirsem zaman aşımı süresi uygulanır mı?

Cevap: Belgeleyebilirseniz zaman aşımı süresi uygulanmaz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu, birçok çalışan için umut kapısı olabilir. İş Kanunu'ndaki detaylar, emeklilik hakkını kazanmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak her durumda, belgelerinizi ve haklarınızı doğru bir şekilde araştırmak önemlidir.

Soru 1: EYT hakkında daha fazla bilgi nereden alabilirim?

Cevap: EYT ile ilgili daha fazla bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu veya bir avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Soru 2: Emeklilik için gerekli prim gün sayısı nedir?

Cevap: Emeklilik için gerekli prim gün sayısı yaş ve sigorta başlangıç tarihine göre değişebilir. Detaylı bilgi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabilirsiniz.

Soru 3: EYT başvurusu nasıl yapılır?

Cevap: EYT başvurusu için bir avukattan yardım alabilir veya iş mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Soru 4: EYT kapsamında emeklilik hakkı kazandıktan sonra ne yapmalıyım?

Cevap: EYT kapsamında emeklilik hakkı kazandıktan sonra emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçmelisiniz.

Soru 5: EYT davası açmak için hangi belgelere ihtiyacım var?

Cevap: EYT davası açmak için işe başlama tarihinizi ve prim ödemelerini kanıtlayan belgelere ihtiyacınız olabilir. Bu belgeleri avukatınızın yardımıyla toplayabilirsiniz.