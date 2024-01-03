3 bankanın önünde dev kuyruklar oldu! Ziraat bankası ve 2 kamu bankası kişi başı 50.000 TL hazırladı! 

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yeni bir kampanya hazırlandı. Nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle ödeme verileceği açıklandı. 50.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak kişilere 3 bankadan hemen ödeme var. Bu ödemeler başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notuna ve kredi siciline göre verilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak kişilere 5 dakika içinde kredi imkanı sağlanacaktır. Ziraat bankası ve 2 kamu bankası yapacağı bu kredi kampanyası için başvuruları da kolayca alacaktır.

3 KAMU BANKASI DUYURDU

3 kamu bankası yaptığı bu duyuruda nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen ödeme verilecektir. Başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı kullanabilirsiniz. 3 kamu bankası üzerinden de başvuru yapılacak ve bu başvurular mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat verilecek. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise, maaş müşterisi olan kişilere de daha uygun faizlerle bu krediler ödenecektir.

EMEKLİYE KREDİ

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız, başvuru şartlarına göre hızlı ve anında kredi imkanı sağlanacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. 3 kamu bankası üzerinden yapılacak yeni kredi ödemelerinden faydalanmak için bankalar belirli şartlara göre bu kredileri alacaklardır. Emekliye ek ödeme verilecek ve bu 50 bin TL ödemeler en fazla 36 ay vadeye kadar verilecektir.