3 bankanın önünde dev kuyruklar oldu! Ziraat bankası ve 2 kamu bankası kişi başı 50.000 TL hazırladı! 

3 bankanın önünde dev kuyruklar oldu! Ziraat bankası ve 2 kamu bankası kişi başı 50.000 TL hazırladı! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-01-2024 09:21

Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yeni bir kampanya hazırlandı. Nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle ödeme verileceği açıklandı. 50.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak kişilere 3 bankadan hemen ödeme var. Bu ödemeler başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi notuna ve kredi siciline göre verilecektir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi alacak kişilere 5 dakika içinde kredi imkanı sağlanacaktır. Ziraat bankası ve 2 kamu bankası yapacağı bu kredi kampanyası için başvuruları da kolayca alacaktır. 

3 KAMU BANKASI DUYURDU

3 kamu bankası yaptığı bu duyuruda nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen ödeme verilecektir. Başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı kullanabilirsiniz. 3 kamu bankası üzerinden de başvuru yapılacak ve bu başvurular mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat verilecek. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise, maaş müşterisi olan kişilere de daha uygun faizlerle bu krediler ödenecektir. 

EMEKLİYE KREDİ

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız, başvuru şartlarına göre hızlı ve anında kredi imkanı sağlanacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. 3 kamu bankası üzerinden yapılacak yeni kredi ödemelerinden faydalanmak için bankalar belirli şartlara göre bu kredileri alacaklardır. Emekliye ek ödeme verilecek ve bu 50 bin TL ödemeler en fazla 36 ay vadeye kadar verilecektir. 

Benzer Haberler
Banka Ev Sahibi Olmayan Kalmasın Dedi: 1 Milyon TL Konut Kredisini Hazırladı! Banka Ev Sahibi Olmayan Kalmasın Dedi: 1 Milyon TL Konut Kredisini Hazırladı!
15 milyon emekliye müjde verilecek! 100 bin TL kredi kampanyası! 15 milyon emekliye müjde verilecek! 100 bin TL kredi kampanyası!
QNB Finansbank duyurdu, 5600 7500 ve 10000 TL emeklilere ödeme verecek QNB Finansbank duyurdu, 5600 7500 ve 10000 TL emeklilere ödeme verecek
Bankalar Konut Kredisi İçin Sıraya Girdi! Listede Garanti BBVA ve QNB Finansbank da Var... Bankalar Konut Kredisi İçin Sıraya Girdi! Listede Garanti BBVA ve QNB Finansbank da Var...
TBMM onayından gece geçti: Ocak ayında 6000 TL vatandaşlara ödenecek TBMM onayından gece geçti: Ocak ayında 6000 TL vatandaşlara ödenecek
Hem Kendi Maaşını Hem de Hükümetin Yapacağı Zammı Açıkladı! Hem Kendi Maaşını Hem de Hükümetin Yapacağı Zammı Açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?