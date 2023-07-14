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3 bankadan ev hanımlarına havalara uçuracak müjde! 15.000 TL nakit ödemesi yapıldı! 3 ay ödeme yok!

Ev hanımları için 15.000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi paketi sunulacağı açıklandı.

3 bankadan ev hanımlarına havalara uçuracak müjde! 15.000 TL nakit ödemesi yapıldı! 3 ay ödeme yok!
Yayın Tarihi : 2023-07-14 13:57

15.000 TL nakit ödemesi yapıldı! 3 ay ödeme yok! 3 bankadan ev hanımlarına havalara uçuracak müjde-  Ev hanımları için 15.000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi paketi sunulacağı açıklandı. Bu kredi paketi, belirtilen bankalar aracılığıyla sağlanacak ve başvuru şartlarına uygun olan ev hanımları aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek krediyi alabileceklerdir. Aşağıda belirtilen bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve yüksek kredi notuna sahipseniz onay alarak ödemeleri hesabınıza alabilirsiniz.

Denizbank: Denizbank'tan kredi başvurusu yapmak isteyenler, şubelere gitmeden işlemlerini hemen gerçekleştirebilirler. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak mümkündür. İhtiyaç kredisi almak isteyenler, TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj atabilirler.

Akbank: Akbank müşterileri Akbank Direkt uygulamasını kullanarak SMS atarak veya internet bankacılığı üzerinden 5 dakika içinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Akbank hesabınız varsa başvurunuzu gerçekleştirerek onaylanan 20.000 TL'yi 36 ay vadeli olarak hesabınıza yatırabilirsiniz.

QNB Finansbank: QNB Finansbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeterlidir. QNB Finansbank, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri yapmaktadır. En yakın şubeye giderek veya mobil uygulamalar üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabilirsiniz. İlk taksiti 90 gün erteleyebileceğiniz bu kampanyalarla 15.000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz.

Bu bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ve onaylanan krediler, ev hanımlarının nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak. Başvuru şartlarına uygun olduğunuz takdirde, kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

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