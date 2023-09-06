Advert

3 ay boyunca tek kuruş ödeme yok! TEB 10.000 TL'yi şipşak veriyor!

Finans sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan TEB Bankası, müşterilerine sağladığı finansal avantajlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

3 ay boyunca tek kuruş ödeme yok! TEB 10.000 TL'yi şipşak veriyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 12:45

Banka, son kampanyası olan "Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası" ile yeni müşterilerini çekmeye ve finansal rahatlık arayışında olanlara büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Bu kampanya, düşük faiz oranları ve ödeme esnekliği ile birleşerek, acil nakit ihtiyacı olanlar ve farklı yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. İşte TEB Bankası'nın Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası hakkında detaylar.

Kampanya Detayları

TEB Bankası, Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası kapsamında, toplamda 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı tanıyor. Bu kredi fırsatı, 36 ay vadeye kadar aylık %1,98 faiz oranı ile sunuluyor. Ayrıca, kampanya dahilinde müşterilere 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı da sağlanıyor. Ancak ertelenen kredilerin ödeme planlarına eklenen ilk taksit, erteleme faizinden oluşuyor.

Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, TEB Bankası müşterileri için geçerli olup, başvuru koşulları banka tarafından belirlenmektedir. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, TEB Bankası şubelerine giderek veya online başvuru yöntemlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kredi Tahsis Ücreti

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olarak belirlenmiş ve bu ücret, %15 BSMV içermektedir.

Faiz Oranları ve Vade

Faiz ve vade oranları müşterinin findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. TEB Bankası, onaylanan kredinin kullanımı, kefil talep etme, ek belge isteme ve faiz oranlarını değiştirme konularında esneklik sağlama yetkisine sahiptir. TEB Bankası'nın Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, finansal açıdan rahatlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ancak kampanyaya başvurmadan önce, detayları ve koşulları dikkatlice incelemek her zaman önemlidir. 

TEB Bankası, yeni müşterilerini çekmek ve finansal rahatlık arayışında olanlara destek olmak amacıyla Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası'nı sunuyor. Bu kampanya, düşük faiz oranları, ödeme esnekliği ve yüksek kredi limiti ile müşterilere finansal güvence sağlamayı hedefliyor. Ancak her finansal işlemde olduğu gibi, bu kampanyayı değerlendirmeden önce detayları incelemek ve bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir. TEB Bankası'nın Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Benzer Haberler
Devlet destek ödemelerinde muslukları fora etti! O yardım artık 4.450 TL olarak ödenecek Devlet destek ödemelerinde muslukları fora etti! O yardım artık 4.450 TL olarak ödenecek
O ailelere 40 bin TL verilecek! 18 yaşından küçük çocuğu olanlar başvuru ekranına akın etmiş durumda! O ailelere 40 bin TL verilecek! 18 yaşından küçük çocuğu olanlar başvuru ekranına akın etmiş durumda!
PTT az önce karar aldı! Milyonlarca vatandaşa 2.348 TL veriyor! İşte o detaylar! PTT az önce karar aldı! Milyonlarca vatandaşa 2.348 TL veriyor! İşte o detaylar!
Eşini, dostunu, akrabasını getirene 7.000 TL verilecek! 18-80 yaşı kapsıyor! Eşini, dostunu, akrabasını getirene 7.000 TL verilecek! 18-80 yaşı kapsıyor!
Ek MTV iptal mi edildi? 2. Motorlu Taşıtlar Vergisi kalktı mı, ödemeler iade edilecek mi? Ek MTV iptal mi edildi? 2. Motorlu Taşıtlar Vergisi kalktı mı, ödemeler iade edilecek mi?
5 Eylül 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararları! İşte detaylar 5 Eylül 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı kararları! İşte detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları
  • 04-09-2023 08:13

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı hastanelere sürekli işçi alımı başladı! Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta karşılama başvuru şartları

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim