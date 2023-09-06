3 ay boyunca tek kuruş ödeme yok! TEB 10.000 TL'yi şipşak veriyor!

Banka, son kampanyası olan "Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası" ile yeni müşterilerini çekmeye ve finansal rahatlık arayışında olanlara büyük bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Bu kampanya, düşük faiz oranları ve ödeme esnekliği ile birleşerek, acil nakit ihtiyacı olanlar ve farklı yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. İşte TEB Bankası'nın Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası hakkında detaylar.

Kampanya Detayları

TEB Bankası, Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası kapsamında, toplamda 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı tanıyor. Bu kredi fırsatı, 36 ay vadeye kadar aylık %1,98 faiz oranı ile sunuluyor. Ayrıca, kampanya dahilinde müşterilere 3 aya kadar ödeme erteleme imkanı da sağlanıyor. Ancak ertelenen kredilerin ödeme planlarına eklenen ilk taksit, erteleme faizinden oluşuyor.

Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, TEB Bankası müşterileri için geçerli olup, başvuru koşulları banka tarafından belirlenmektedir. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, TEB Bankası şubelerine giderek veya online başvuru yöntemlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kredi Tahsis Ücreti

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5'i olarak belirlenmiş ve bu ücret, %15 BSMV içermektedir.

Faiz Oranları ve Vade

Faiz ve vade oranları müşterinin findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir. TEB Bankası, onaylanan kredinin kullanımı, kefil talep etme, ek belge isteme ve faiz oranlarını değiştirme konularında esneklik sağlama yetkisine sahiptir. TEB Bankası'nın Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, finansal açıdan rahatlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ancak kampanyaya başvurmadan önce, detayları ve koşulları dikkatlice incelemek her zaman önemlidir.

TEB Bankası, yeni müşterilerini çekmek ve finansal rahatlık arayışında olanlara destek olmak amacıyla Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası'nı sunuyor. Bu kampanya, düşük faiz oranları, ödeme esnekliği ve yüksek kredi limiti ile müşterilere finansal güvence sağlamayı hedefliyor. Ancak her finansal işlemde olduğu gibi, bu kampanyayı değerlendirmeden önce detayları incelemek ve bilinçli bir şekilde hareket etmek önemlidir. TEB Bankası'nın Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası, finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.