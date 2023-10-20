2.el otomobiller 130.000 TL'den satışa çıktı: İşte satılık Volvo, Mercedes, Audi, Renault, Toyota, BMW marka araçlar 2023

Özellikle devlet tarafından satışa sunulan bu araçlar, uygun fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu anlamda ilan.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan ikinci el taşıt satış duyurularına göz atacağız.

İlanlara Göre Marka ve Model Dağılımı

İlanlara göz attığımızda, satışa çıkarılan toplam araçların farklı marka ve modellerde olduğunu görüyoruz. İşte bu ilanlara dair markalara ve modellere göre sayı dağılımı:

Audi (8) araç satışta.

BMW (11) araç satışta.

Chery (1) araç satışta.

Chrysler (1) araç satışta.

Citroen (3) araç satışta.

Dacia (4) araç satışta.

Fiat (6) araç satışta.

Ford (10) araç satışta.

Honda (1) araç satışta.

Hyundai (5) araç satışta.

Isuzu (1) araç satışta.

Jaguar (1) araç satışta.

Kia (3) araç satışta.

Mazda (1) araç satışta.

Mercedes-Benz (10) araç satışta.

Mini (1) araç satışta.

Mitsubishi (1) araç satışta.

Opel (4) araç satışta.

Peugeot (3) araç satışta.

Renault (21) araç satışta.

Seat (3) araç satışta.

Skoda (3) araç satışta.

Toyota (5) araç satışta.

Volkswagen (17) araç satışta.

Volvo (2) araç satışta.

Fırsatlar: En Ucuz 2. El Araçlar

Devlet tarafından satışa sunulan araçlar arasında en uygun fiyata sahip olanları da inceleyelim:

Ford Cargo marka 2006 model araç 300 bin TL'ye satılıyor. 2012 model Renault marka Latitude Exe 1.5 DCI tipli otomobil 710 bin TL'ye satılıyor. 2001 model Renault marka otomobil 290 bin TL'ye satılıyor. 2016 model Renault marka araç 590 bin TL'ye satılıyor. 2011 model BMW marka araç 570 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Renault marka araç 600 bin TL'ye satılıyor. 1996 model BMW 318 Tds marka araç 235 bin TL'ye satılıyor. 2002 model Volkswagen Phaeton 975 bin TL'ye satılıyor. Kilis'te 2012 model Kia marka araç 760 bin TL'ye satılıyor. 2011 model Mazda Impressive 502 bin TL'ye satılıyor. 2012 model Volkswagen marka Polo 1.4 TSI Comfortline model araç 550 bin TL'ye satılıyor. İslahiye'de 2014 model Volkswagen Jetta marka otomobil 210 bin TL'ye satılıyor. 2017 model Dacia marka araç 685 bin TL'ye satılıyor. 2019 model Peugeot marka kamyonet 650 bin TL'ye satılıyor. 2010 model Mini Cooper marka araç 575 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Mercedes-Benz C200d tipli araç 650 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Toyota Corolla araç 625 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Renault Fluence 1.5 DCI otomobil 580 bin TL'ye satılıyor. 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI marka araç 540 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Renault marka otomobil 825 bin TL'ye satılıyor. 2018 model Renault marka araç 820 bin TL'ye satılıyor. 2000 model Toyota Corolla marka araç 192 bin TL'ye satılıyor. 2005 model Hyundai marka araç 300 bin TL'ye satılıyor. Renault marka Meganewagon tipli araç 325 bin TL'ye satılıyor. 2017 model Fiat marka araç 520 bin TL'ye satılıyor. 2011 model Volkswagen araç 500 bin TL'ye satılıyor. Audi marka "B8" tipli araç 700 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Toyota Corolla 550 bin TL'ye satılıyor. 2010 model Seat marka Exeo 1.6 102 HP Reference tipli araç 590 bin TL'ye satılıyor. 2011 model Mercedes-Benz marka araç 500 bin TL'ye satılıyor. 2011 model Ford marka araç 630 bin TL'ye satılıyor. 2018 model Ford marka C Max MCA Compact Trend 1.6 model otomobil 590 bin TL'ye satılıyor. 2011 model Toyota Auris marka araç 600 bin TL'ye satılıyor. 2010 model Chery marka araç 130 bin TL'ye satılıyor. 2003 model Opel Vectra marka araç 250 bin TL'ye satılıyor. 2017 model Hyundai marka araç 600 bin TL'ye satılıyor. 2015 model Renault marka araç 450 bin TL'ye satılıyor.

Devletin sunduğu bu fırsatlar, araç almak isteyenler için oldukça cazip. Farklı marka ve modellere uygun fiyatlarla sahip olma şansınız bulunuyor. Ancak bu fırsatları değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar da bulunuyor. İşte bu noktalara dair detaylar:

Araç Geçmişi: İkinci el bir araç almadan önce mutlaka aracın geçmişini kontrol edin. Trafik kazaları, bakım geçmişi ve kilometre durumu gibi faktörler aracın değerini etkiler. Bu bilgilere ulaşmak için araç plakasını sorgulayabilirsiniz. Araç Muayenesi: Satın almayı düşündüğünüz aracın muayenesi yapılmış mı, yapıldıysa sonuçlar nasıl? Muayene raporunu incelemek, aracın teknik durumu hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olur. Fiyat Karşılaştırması: Araçların fiyatları arasında karşılaştırma yapın. Benzer özelliklere sahip araçların fiyatlarını karşılaştırarak uygun bir seçim yapabilirsiniz. Tadilat Durumu: Satın almayı düşündüğünüz araçta herhangi bir tadilat veya modifikasyon yapılmış mı? Bu tür değişiklikler aracın performansını etkileyebilir. Sigorta Durumu: Araç sigortası hala geçerli mi? Geçerli bir sigorta, olası kazalara karşı sizi korur. Eksik Parçalar: Satın almayı düşündüğünüz araçta eksik parçalar veya aksesuarlar var mı? Bu tür eksiklikler, sonradan ek masraflar çıkarabilir. Test Sürüşü: Mümkünse aracı test sürüşü yapın. Araç sürüş deneyimi, sizin için uygunluğunu değerlendirmenize yardımcı olur. Haciz ve Borç Durumu: Araç üzerinde herhangi bir haciz veya borç bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu tür sorunlar aracın devrini zorlaştırabilir.

Devlet tarafından satışa sunulan bu ikinci el araçlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ancak bu fırsatları değerlendirirken dikkatli olmanız, aracı iyi incelemeniz ve gerekli kontrolleri yapmanız önemlidir. Unutmayın, bir araç satın almak büyük bir yatırım ve dikkatli adımlar atmak sizi olası sıkıntılardan korur.

Eğer siz de uygun fiyatlı ikinci el bir araç sahibi olmayı düşünüyorsanız, ilan.gov.tr adresini ziyaret ederek bu fırsatları yakından inceleyebilirsiniz.

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