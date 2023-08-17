Advert

2.el otomobil için Ticaret Bakanlığı satışa başladı! O araç 207 bin TL'ye satışa çıktı!

Gümrük otomobilleri, çeşitli nedenlerden dolayı gümrüğe getirilen ve farklı koşullarda bulunan araçlardan oluşmaktadır.

2.el otomobil için Ticaret Bakanlığı satışa başladı! O araç 207 bin TL'ye satışa çıktı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2023 08:42

O araç 207 bin TL'ye satışa çıktı! 2.el otomobil için Ticaret Bakanlığı satışa başladı-  Gümrük otomobilleri, çeşitli nedenlerden dolayı gümrüğe getirilen ve farklı koşullarda bulunan araçlardan oluşmaktadır. Bu araçlar zaman zaman hasarlı, kullanılamaz hale gelmiş veya yüksek kilometreli olabilir. Ancak unutmayın ki, bu araçların gümrük üzerinden satışı, birçok farklı nedene dayanmaktadır. Siz de bu fırsatları değerlendirerek yüksek kalitede ikinci el otomobillere uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Gümrük İhaleleri ile Size Özel Fırsatlar

Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak işleyen bir sistem üzerinden gümrük otomobilleri, ihale usulüne uygun olarak satışa sunulmaktadır. Bu ihalelerde onlarca farklı modelde otomobil bulunmakta ve düşük tutarlarda başlayan fiyatlarla sizleri beklemektedir. Araçların detaylı bilgileri ve görselleri sistem üzerinden görüntülenebilmektedir. Üstelik, sisteme üye olarak katılıp tekliflerinizi iletebilir ve en yüksek teklifi verdiğinizde istediğiniz otomobili kazanma şansını elde edebilirsiniz.

İhale Süreci ve Ödeme Seçenekleri

Gümrük otomobillerine teklif vermek isteyenler, ilgili ilan üzerinde belirtilen teminat tutarını yatırarak işlemlerini başlatabilirler. İhaleyi kazandığınızda ise ödemenizi sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme işlemi sırasında onayladığınız satış şartnamesi, ıslak imzanızla birlikte satışı yapan birime iletilmelidir. Bu adımı tamamladıktan sonra teslim işlemleri başlayacaktır. Teslim evrakları, posta veya elden tarafınıza iletilir. Size verilen süre içinde evrakları teslim alarak aracınızı veya eşyanızı bulunduğu yerden alabilirsiniz. Ancak, belirtilen teslim süresini geçirmemeniz önemlidir. Zira, teslim süresi geçtikten sonra aracınız veya eşyanız teslim edilemez.

Gümrük otomobilleri ihaleleri, hem ekonomik hem de kaliteli ikinci el otomobil sahibi olmak isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Ticaret Bakanlığı'nın denetimi altında gerçekleşen bu ihalelerde, geniş bir araç yelpazesi bulunmaktadır. İster bireysel ister ticari amaçla kullanmak üzere araç sahibi olmayı düşünüyorsanız, bu fırsatları yakalamak için adım atabilirsiniz.

Benzer Haberler
İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu! İş Bankası'ndan 1000.000 TL konut kredisi için taksit hesaplama tablosu!
SGK eyleme geçti! Bu hatayı yapanlar kodlanıyor! Maaşları ellerinden alınıyor! Vatandaşlar şaşkın! SGK eyleme geçti! Bu hatayı yapanlar kodlanıyor! Maaşları ellerinden alınıyor! Vatandaşlar şaşkın!
Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli Araba almak isteyenlere talih kuşu! Seat 389.165 TL'den satacak! Kısa süre için geçerli
Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra Karaca'nın İnci Işıltısıyla Büyüleyen Buluşması: #FinePearlExtra
PTT yarın sabah 09.00'dan itibaren kuyruk bekliyor! EMEKLİ kimliğini alıp gidiyor! 50.000 TL nakit alıyor PTT yarın sabah 09.00'dan itibaren kuyruk bekliyor! EMEKLİ kimliğini alıp gidiyor! 50.000 TL nakit alıyor
Emekliye yarından sonra 11000 TL ödeme yatacak! Bu ek ödemeler resmi gazetede duyuruldu! Emekliye yarından sonra 11000 TL ödeme yatacak! Bu ek ödemeler resmi gazetede duyuruldu!
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!
  • 14-08-2023 12:13

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!