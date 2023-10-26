2.el araba fiyatları vatandaşa düğün, bayram ettirecek: Otomobiller 400 bin TL çakılacak; O tarihe kadar durun

Şunu belirtmekte fayda var: İkinci el ilan sitelerinde hâlâ fırsatçı olarak nitelendirebileceğimiz satıcılar mevcut. Ancak otomobil bayileri artık stoklarını yenileyerek bu fırsatçılığa engel oluyor. Bu tip satıcılar, ilanlarında genellikle "ekstra hariç fiyat" gibi ifadelerle potansiyel alıcıları kandırmaya çalışıyor. Ancak piyasa gerçekleri, bu tür taktiklerin işe yaramaz hale gelmesini sağlıyor.

Hangi Otomobiller Ucuzladı?

En belirgin fiyat düşüşü, yüksek model otomobillerde yaşanıyor. Önceden ekstra ücretlerle satılan bu araçlar, şimdi bayi fiyatlarının bile 150-250 bin TL altında alıcı bulabiliyor. Lüks otomobillerde bu indirim, 400 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca ekonomik sınıf otomobillerde de fiyatlar düşüşte. Kış aylarına yaklaşırken daha da fazla indirim beklenebilir.

Günümüzde artık Tofaş Şahin veya Tofaş Doğan gibi eski model araçlar için bile yüksek fiyat talepleri azalmış durumda. Çünkü alıcıların bu tür meblağları ödeyecek bütçesi yok. Ayrıca kredilerin kısa vadeli ve yüksek faizli oluşu, otomobil alımlarını daha da zorlaştırıyor.

Önümüzdeki Dönemde Ne Bekleniyor?

Mevcut eğilimler göz önünde bulundurulduğunda, fiyatların daha da düşmesi olası görünüyor. En mantıklı yaklaşım, otomobil almayı planlayanların bir süre daha beklemesi olabilir. Ancak son karar her zaman tüketicinin elinde.

Fiyat düşüşlerine rağmen, ikinci el otomobil alırken dikkatli olmak gerekir. Piyasadaki fırsatçılar, araçların eksiklerini veya kaza geçmişini gizleyerek alıcıları mağdur edebilir. Bu nedenle, bir otomobil satın almadan önce mutlaka uzman birine kontrol ettirilmelidir.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki bu düşüşte teknolojik gelişmelerin de rolü büyük. Yeni nesil otomobillerdeki artan teknolojik özellikler ve elektrikli araçlara olan ilgi, eski model araçlara olan talebi azaltmış durumda. Elektrikli araçların popülerliği, benzinli ve dizel araçların değer kaybetmesine yol açıyor.

Tüketici Tavsiyeleri

Eğer ikinci el bir otomobil almayı düşünüyorsanız, öncelikle bütçenize uygun bir araştırma yapın. Araç hakkında geniş bilgi edinin ve satıcının güvenilirliğini kontrol edin. Eğer mümkünse, aracı bir serviste kontrol ettirerek herhangi bir sıkıntısı olup olmadığından emin olun. Ayrıca, kış aylarının yaklaşmasıyla fiyatların daha da düşeceği öngörülüyor. Bu nedenle biraz daha beklemekte fayda olabilir.