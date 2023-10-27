29 Ekim 2023 Cumhuriyetin 100.yılına özel faizsiz kredi: İşte 10-15 ve 20 bin TL faizsiz kredi veren bankalar

Bu kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmadan önce, hangi bankaların bu avantajlı kampanyalara dahil olduğuna bir göz atalım.

Hangi Bankalar Faizsiz Nakit Avans Kampanyası Başlattı?

Bankaların sunduğu faizsiz nakit avans kampanyaları, çeşitli fırsatlar sunarak ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefliyor. İşte bu kampanyalara dahil olan bankalar ve detayları:

AKBANK

Kampanya Tutarı: 20 bin TL

Vadeli: 6 Ay

Aylık Geri Ödeme: 3 bin 333 TL (Faizsiz)

GARANTİ BBVA

Kampanya Tutarı: 15 bin TL

Vadeli: 6 Ay

Aylık Geri Ödeme: 2 bin 500 TL (Faizsiz)

YAPI KREDİ BANKASI

Kampanya Tutarı: 15 bin TL

Vadeli: 6 Ay

Aylık Geri Ödeme: 2 bin 500 TL (Faizsiz)

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kampanya Tutarı: 20 bin TL

Vadeli: 6 Ay

Aylık Geri Ödeme: 3 bin 333 TL (Faizsiz)

QNB FİNANSBANK

Kampanya Tutarı: 10 bin TL

Vadeli: 6 Ay

Başvuru: Mobil Uygulama Üzerinden

KUVEYT TÜRK

Kampanya Tutarı: 10 bin TL

Vadeli: 6 Ay

Başvuru Süresi: 31 Ekim'e Kadar

Bu bankaların sunduğu faizsiz nakit avans kampanyaları, finansal sıkıntılarla başa çıkmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, bu kampanyalara nasıl başvuru yapabilirsiniz?

Faizsiz Nakit Avans ve İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankaların faizsiz nakit avans ve ihtiyaç kredisi kampanyalarına başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Banka Müşterisi Olun: Kampanyalardan faydalanmak için ilgili bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Eğer banka müşterisi değilseniz, bankanın resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından müşteri olabilirsiniz. Başvuru Süreci: Bankanın müşterisi olduktan sonra, faizsiz nakit avans veya ihtiyaç kredisi başvurusunu bankanın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun sonucu genellikle kısa süre içinde size bildirilir. Kampanya Koşulları: Başvurunuz kabul edildiğinde, kampanyanın detaylarına dikkatlice göz atmalısınız. Özellikle geri ödeme planı, vadeli ödemeler ve faizsiz avantajları incelemelisiniz. Başvuru Tarihi: Kampanyaların başvuru süreleri sınırlı olabilir. Bu nedenle başvurunuzu zamanında yapmalısınız.

Bankaların sunduğu faizsiz nakit avans kampanyaları, ihtiyaç sahiplerine ekonomik olarak destek olmayı amaçlar. Bu fırsatları değerlendirirken, kendi mali durumunuzu göz önünde bulundurarak doğru finansal kararlar almanız önemlidir. İhtiyaçlarınıza uygun kampanyayı seçerek, ekonomik rahatlamanın tadını çıkarabilirsiniz