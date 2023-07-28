29-31 Temmuz 2023 prefabrik ev fiyatları! 50-70-80-90 ve 120 metrekare 1+1-2+1-3+1 prefabrik evler peynir ekmek gibi gidiyor

50-70-80-90 ve 120 metrekare 1+1-2+1-3+1 prefabrik evler peynir ekmek gibi gidiyor! 29-31 Temmuz 2023 prefabrik ev fiyatları- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından duyurulan destek paketine göre yardımlar Sosyal Yardımlar biriminden sağlanacak. İhtiyaç sahiplerine, evlerindeki eşyalarını yenilemeleri ve bina bakım ve onarım masrafları için 300 bin TL destek sunulacağı açıklandı. Bu destek paketi kapsamında, prefabrik ev kurulumu için yardım, aynı zamanda betonarme evlere yönelik tadilat desteği ve eşya parası desteği sağlanacak. Özellikle prefabrik ev desteklerinin önümüzdeki aylarda daha yüksek meblağlara ulaşabileceği haberleri de gelmektedir. Bu sayede vatandaşlar, hem prefabrik ev kurulumu hem de ev tadilatları için destekten yararlanabilecekler. Ancak, destek paketinden faydalanabilmek için belirli şartların ve başvuru işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, detaylı araştırmalar yapılması ve başvuru sürecinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Prefabrik Ev Desteği:

Ev tadilatlarını gerçekleştirmek isteyen dar gelirli vatandaşlar ve prefabrik ev hayali kuran vatandaşları sevindiren haber bakanlıktan geldi. Gelir düzeyine ve evin hasar durumuna göre 300.000 TL oranında yardım paketi uygulamaya alınacak. Tadilat masrafları sunulacak yardımların üzerindeyse kalan tutarları vatandaşlar kendileri karşılamak durumunda kalacak.

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınacak.

2023 yılında prefabrik ev fiyatları aşağıda listelenmiştir:

50 m2 Prefabrik Ev: 299.900 TL

55 m2 Prefabrik Ev: 289.900 TL

59 m2 Prefabrik Ev: 345.900 TL

70 m2 Prefabrik Ev: 309.900 TL

75 m2 Prefabrik Ev: 377.900 TL

70 m2 Prefabrik Ev Ahşap Desenli: 375.900 TL

79 m2 Prefabrik Ev: 386.900 TL

74 m2 Prefabrik Ev: 388.900 TL

78 m2 Prefabrik Ev: 389.900 TL

81 m2 Prefabrik Ev: 416.900 TL

85 m2 Prefabrik Ev: 458.900 TL

90 m2 Prefabrik Ev: 465.900 TL

101 m2 Prefabrik Ev: 489.900 TL

112 m2 Prefabrik Ev: 515.900 TL

100 m2 Prefabrik Ev: 515.900 TL

113 m2 Prefabrik Ev: 578.900 TL

120 m2 Prefabrik Ev: 585.900 TL

121 m2 Prefabrik Ev: 608.900 TL

126 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı: 639.900 TL

110 m2 Prefabrik Ev: 615.900 TL

150 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı: 699.900 TL

148 m2 Prefabrik Ev Tek Katlı İkiz: 765.900 TL

126 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 761.900 TL

136 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 773.900 TL

148 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 815.900 TL

149 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 827.900 TL

150 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 839.900 TL

149 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı İkiz: 915.900 TL

147 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 947.900 TL

123 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 945.900 TL

157 m2 Prefabrik Ev Çift Katlı: 947.900 TL

Prefabrik ev fiyatları, farklı metrekareler ve tasarımlara göre değişiklik gösterebilir. Vatandaşlar ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olan prefabrik ev seçeneklerini değerlendirebilirler.