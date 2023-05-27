29-31 Mayıs onlarca belediyeye KPSS şartsız en az 16.000 TL maaşla personel ve işçi alımı: İşte belediye ilanlar ve başvuru 2023

İşte belediye ilanlar ve başvuru 2023... 29-31 Mayıs onlarca belediyeye KPSS şartsız en az 16.000 TL maaşla personel ve işçi alımı- Belediyeler, son zamanlarda yayımladıkları personel alım ilanlarıyla işsizliğe çözüm arayışına katkıda bulunuyor. İl ve ilçe belediyeleri, farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımları yapacaklarını duyurdular. Bu alımlarda KPSS şartı aranmaması adaylar için cazip bir fırsat sunuyor. Son zamanlarda yayımlanan belediye personel alım ilanları ile işsizliğe bir nebze de olsa çare bulunması hedefleniyor. İl ve ilçe belediyeleri, bünyelerindeki eksikliği gidermek için farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdular. Bu alımlarda KPSS şartı aranmaması ise adayların dikkatini çekiyor.

Başvuru Şartları

Belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak ve belirtilen meslek gruplarının ilgili alanlarına hakim olmak yer alıyor. Ayrıca, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gerekiyor.

Hangi Kadrolar İçin Alım Yapılacak?

Belediyelerin alım ilanlarına başvuracak adaylar, farklı kadrolar için başvuruda bulunabilirler. Bu kadrolar arasında şoför, temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, zabıta memuru, mühendis, mimar, tekniker, hemşire ve öğretmen gibi farklı meslek grupları yer alıyor. Bu meslek gruplarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili ilanları inceleyerek başvuru şartlarını öğrenebilirler.

Belediyelerin Yayımladığı İlanlara Nasıl Başvurulur?

Belediyelerin yayımladığı ilanlara başvurmak için, öncelikle ilanların dikkatlice okunması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili kadro için aranan şartları yerine getiriyorlarsa, başvuru yapabilirler. Başvurular genellikle belediyelerin insan kaynakları bölümlerine online olarak yapılıyor.

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Bu ilan üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/