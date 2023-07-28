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28 Temmuz Cuma günü sabah saat 09.00’da BİM’e koşun! BİM kataloğu dudak uçuklattı! İndirim üstüne indirim!

BİM Aktüel Ürünleri, teknolojik cihazlardan mutfak gereçlerine, ev tekstilinden oyuncaklara kadar pek çok farklı kategoride ürünü içerir.

28 Temmuz Cuma günü sabah saat 09.00’da BİM’e koşun! BİM kataloğu dudak uçuklattı! İndirim üstüne indirim!
Yayın Tarihi : 2023-07-28 09:52

İndirim üstüne indirim! 28 Temmuz Cuma günü sabah saat 09.00’da BİM’e koşun! BİM kataloğu dudak uçuklattı-  BİM Aktüel ürünleri, uygun fiyatlı ve çeşitli kategorilerdeki kaliteli ürünlerle müşterilerin ilgisini çeken bir alışveriş konseptidir. Haftalık olarak düzenli bir şekilde güncellenen Aktüel ürünleri, müşteriler tarafından yoğun bir şekilde takip edilmekte ve ürünler genellikle hızla tükenmektedir. Bu özel alışveriş fırsatı, farklı ihtiyaçlara yönelik ürünleri uygun fiyatlarla sunması sayesinde, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır.

BİM Aktüel Ürünleri, Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalarından biri olan BİM tarafından sunulan özel alışveriş fırsatlarıdır. Her hafta düzenli olarak mağazalarda ve online platformlarda sunulan bu ürünler, belirli bir süre ve sınırlı sayıda müşterilere sunulur. BİM Aktüel Ürünleri, teknolojik cihazlardan mutfak gereçlerine, ev tekstilinden oyuncaklara kadar pek çok farklı kategoride ürünü içerir.

BİM'de 28 Temmuz İndirimleri Başladı!

TCL 58P633 58" Uydu Alıcılı Google TV 12.999 TL

TCL 50P633 50' Uydu Alıcılı Google TV 9.299 TL

Philips Buhar Jeneratörlü Ütü 2.599 TL

Philips FC9330 Süpürge 2.999 TL

Philips Sakal Düzeltici 349 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 249 TL

RKS ZF15 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL

RKS ZF10 Elektrikli Bisiklet 9.999 TL

Kuba S15 Elektrikli Bisiklet 6.299 TL

VİVO Y15S 3/32GB Cep Telefonu 3.299 TL

Polosmart Tws Kulaklık 269 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 179 TL

Braun MQ5220WH Blender Seti 1.299 TL

Kumtel Yağsız Airfryer 5.5 Litre 1.799 TL

Icemax Musluklu Termos 99 TL

Icemax Büyük Buz Aküsü 37,50 TL

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 4.899 TL

Tefal Wok Tava 449 TL

Tefal Krep Tavası 319 TL

Tefal Şef Bıçağı 20 cm 209 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL

Okyanus Home Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 79 TL

Okyanus Home Patates Dilimleyici 9,50 TL

Paşabahçe Live Beautiful Dantel Çay Seti 12 Parça 109 TL

Hobby Life Bardak 300 ml 16,50 TL

Hobby Life Kayık Tabak 14,50 TL

Hobby Life Sürahi 21,50 TL

Hobby Life Esnek Taşıma Çantası 49,50 TL

Temizlik Seti 85 TL

Alpina 6 Bölmeli Servis Tabağı 119 TL

Alpina Kase 79 TL

Alpina Yumurta Dilimleyicisi 39,50 TL

Lisanslı Pike Seti 229 TL

Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti 185 TL

Lisanslı Tül Perde 219 TL

Erkek Çocuk Şortlu Takım 109 TL

Moda İkonu Bebekler 167,50 TL

Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz 59 TL

Lav Lisanslı Bardak / Kase ve Saklama Kabı Çeşitleri 17,50 TL

Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak 23,50 TL

Lisanslı Kapaklı Pipetli Bardak 400 ml 8,50 TL

Lisanslı Yuvarlak Mısır Kovası 11 TL

Lisanslı Pipetli Matara 500 ml 39,50 TL

Lav Diamond Meşrubat Bardağı 310 cc 39,50 TL

Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 215 cc 29,50 TL

Süzgeçli Maşa 36,50 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 400 ml 10 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 1,2 Litre 14,50 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 2 Litre 19,50 TL

Rakle Meyve Desenli Su Bardağı 315 cc 49,50 TL

Saban Oval Saklama Kabı 72,50 TL

3 Katlı Raylı Dolap İçi Yumurtalık 47,50 TL

Dondurma Kalıbı 300 cc 24,50 TL

Kadın / Erkek Ham Bez Şort 99 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı 260 cc 69 TL

Glass in Love Cam Gravürlü Kase 250 cc 10 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 59 TL

Kadın Fitilli Kapri 44,50 TL

Kadın Küçük Cüzdan 39,50 TL

Organizer Keçe Çanta 44,50 TL

Valiz Organizer 6'lı 44,50 TL

İkili Havlu Set 49,50 TL

Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL

Araç Sinekliği 2'li 44,50 TL

Babyco Tekli Bebek Body 26,50 TL

Kız / Erkek Bebek BabycoŞortlu Takım 79 TL

Yükselen Zeka Zeka Kutusu 159 TL

Smartland Dough Dondurma ve Waffle Yapma Oyun Hamuru Seti 59 TL

MGS Meyve / Sebze Kesme Oyuncağı 39 TL

Basketbol Potası ve Top Seti 75 TL

Top 2'li 44,50 TL

MGS Oyuncak Set 2'li 119 TL

MGS Oyuncak İş Araçları 57,50 TL

MGS Oyuncak Jip 59 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 17,50 TL

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