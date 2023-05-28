28 Mayıs 2023 oy verdiğim sandıktan kim çıktı? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur sts.chp.org.tr oy ve ötesi seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur sts.chp.org.tr oy ve ötesi seçim sonuçları... 28 Mayıs 2023 oy verdiğim sandıktan kim çıktı- Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine katılan seçmenler, kendi oy kullandıkları sandık sonuçlarını merakla bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesinleşen sonuçları açıklamasının ardından seçmenler, sandıklardaki sonuçları öğrenebilecekler. Alternatif olarak, sts.chp.org.tr veya Oy ve Ötesi'nin internet sitesi üzerinden de sandık sonuçlarını takip etmek mümkündür.

YSK'nın seçim yasaklarını saat 18.30 civarında kaldırması beklenmektedir. Oy kullandığınız sandığın sonucunu da bu süreçte öğrenebilirsiniz. YSK tarafından kesinleşen sonuçlar kamuoyuna duyurulacaktır. Ancak, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarına sts.chp.org.tr adresine girerek veya Oy ve Ötesi'nin internet sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Milyonlarca seçmenin merakla beklediği soru ise, kendi oy kullandıkları sandıktan hangi adaya kaç oy çıktığıdır. Seçim yasaklarının kaldırılması ve YSK'nın kesin sonuçları açıklamasıyla birlikte bu bilgilere erişmek mümkün olacaktır. Seçmenler ayrıca, sts.chp.org.tr adresine girerek veya Oy ve Ötesi'nin sitesini ziyaret ederek, oy kullanılan sandık sonuçlarını öğrenebilirler.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Seçimler

Türkiye'nin siyasi arenasında önemli bir yeri olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), geçmiş yıllarda çeşitli seçimlerde başarılı sonuçlar elde etmiş ve seçim süreçlerinde aktif bir rol oynamıştır.

29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37 oy alarak seçimi tamamlamıştır. Ancak, başarının tam olarak sağlanamamasıyla ilgili Kılıçdaroğlu, bu durumun parti başarısızlığı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtmiştir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Yargı Reformu Referandumu'nda ise AK Parti yüzde 57.8, CHP ise yüzde 42.1 oy oranıyla sonuçlanmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 42'lik sonucun kendileri için iyi bir sonuç olduğunu ifade etmiştir.

12 Haziran 2011'deki genel seçimler öncesi Kılıçdaroğlu, hedeflerinin yüzde 40 olduğunu ve alamazlarsa yeni bir grupla devam edeceklerini belirtmiştir. Ancak seçim sonuçlarına gelindiğinde AK Parti yüzde 49.9, CHP ise yüzde 25.9 oy almıştır. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oy oranını aldığını ifade etmiştir.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti yüzde 45.6, CHP ise yüzde 27.8 oy almıştır. Kılıçdaroğlu, beklenen oranda oy alamadıklarını belirterek vatandaşları suçlamadığını vurgulamıştır.

14 Mayıs 2023 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy oranıyla sonuçlanmıştır. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP ise yüzde 25.33 oy almıştır. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın beklediği güvenoyunu alamadığı iddiasında bulunarak CHP'nin ittifak yaptığı partilerle seçime girdiğini hatırlatmıştır.

CHP'nin seçimlerde elde ettiği sonuçlar, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından değerlendirilmiş ve önemli açıklamalara sahne olmuştur.