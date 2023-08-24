Advert

28-29-30-31 Ağustos tarihleri arasında kimlik numarası üzerinden 50.000 TL ödeme alabileceksiniz!

Akbank, 28-29-30-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak özel ihtiyaç kredisi kampanyasıyla müşterilerine hızlı ve cazip bir fırsat sunuyor.

28-29-30-31 Ağustos tarihleri arasında kimlik numarası üzerinden 50.000 TL ödeme alabileceksiniz!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-08-2023 08:49

Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi almak isteyen herkes için avantajlar sunuluyor. Başvurunuzu aynı gün içinde gerçekleştirerek, kredi tutarınız anında hesabınıza aktarılıyor ve işlemler hızla tamamlanıyor. Akbank'ın birbirinden modern ve kullanışlı şubelerine giderek kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz. 75.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi talepleriniz için 36 ay vadeli kredi kampanyasına başvurarak Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Denizbank İle Uygun Faiz Oranları ve Hızlı Başvuru Kolaylığı

Denizbank, uygun kredi puanına sahip vatandaşlar için özel bir kampanya sunuyor. Aynı gün içinde ödeme yapma garantisi ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere hızlı ve etkili bir çözüm sunuyor. Cep telefonunuz üzerinden kolayca SMS atarak veya DenizBank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak kredi başvurunuzu hızla gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank, 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi taleplerinizde uygun faiz oranları ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri ile size destek oluyor.

28-29-30-31 Ağustos tarihleri arasında kimlik numarası üzerinden 50.000 TL ödeme alabileceksiniz!

Fırsatlar Ağustos Ayında Geçerli!

Bu önemli ihtiyaç kredisi kampanyaları 28-29-30-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak. Finansal anlamda rahat bir nefes almak ve ihtiyaçlarınızı uygun faizlerle karşılamak için bu fırsatları değerlendirmenizi öneriyoruz. Başvurularınızı bu tarihler arasında gerçekleştirerek, size en uygun kredi seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Akbank ve Denizbank, ihtiyaçlarınıza uygun finansal destek sağlamak için bu kampanyalarla yanınızda. Unutmayın, fırsatları kaçırmadan hemen başvurun ve finansal rahatlığın tadını çıkarın!

Benzer Haberler
4D'li taşerona işçi, belediye şirket işçilerine, ücretli öğretmenlere, koruculara kadro haberi son dakika! Kadro geldi mi? 4D'li taşerona işçi, belediye şirket işçilerine, ücretli öğretmenlere, koruculara kadro haberi son dakika! Kadro geldi mi?
Hyundai, rakiplere nazire yaptı! Sıfır otomobili vergiler dahil 715.000 TL’ye satıyor! Hyundai, rakiplere nazire yaptı! Sıfır otomobili vergiler dahil 715.000 TL’ye satıyor!
4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak! Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın! 4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak! Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın!
Meclisten Gece Onayı! 11.05'te 1330 TL Ödeniyor! Bakanlık Teyakkuza Geçti Meclisten Gece Onayı! 11.05'te 1330 TL Ödeniyor! Bakanlık Teyakkuza Geçti
4A 4B 4C EYT'liye 1 Maaş İkramiye Veriliyor! Yarın Emeklinin IBAN'ına Aktarılacak 4A 4B 4C EYT'liye 1 Maaş İkramiye Veriliyor! Yarın Emeklinin IBAN'ına Aktarılacak
Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!