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275 bin TL hemen teslim! Renault fabrika çıkışlı garantili 2.el araç satıyor: Vatandaşlar bayilere akın etti!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Renault, yeni bir atılım yaparak 2.el araç satışlarında dev bir adım attı.

275 bin TL hemen teslim! Renault fabrika çıkışlı garantili 2.el araç satıyor: Vatandaşlar bayilere akın etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 08:11

Özellikle pandemi döneminin getirdiği ekonomik zorluklar ve global çapta yaşanan stok sorunlarıyla birlikte sıfır araç fiyatlarının yükselmesi, tüketicilerin ikinci el araç pazarına yönelmelerine neden oldu. Renault da bu talebi göz önünde bulundurarak, fabrika çıkışlı garantili 2.el araç satışı yapmaya başladı.

Pandemi döneminde, dünya genelinde otomobil pazarında yaşanan sorunlar nedeniyle araç fiyatlarında büyük bir artış meydana geldi. Bu durum, Türkiye'de de kendini hissettirdi. Özellikle döviz kurlarındaki artış ve enflasyon, araç fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Bu da birçok kişiyi ikinci el araç alımına yönlendirdi.

Renault, bu durumu fırsata çevirerek, müşterilerine uygun fiyatlı ve fabrika garantili ikinci el araçlar sunmaya karar verdi. Bu araçlar, Renault'nun resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Satışa sunulan bu araçlar, Renault uzman ekipleri tarafından 96 nokta kontrolünden geçirildi. Bu kontrol ile araçların motorundan kaportasına, boyasından mekaniğine kadar tüm aksamlarının kontrolleri yapıldı. Bu sayede, araçların herhangi bir mekanik ya da teknik sorunu olmadığı garantilendi.

Renault'nun bu hizmeti, otomobil almak isteyenler için büyük bir avantaj haline geldi. Özellikle ikinci el araç almak isteyenler için bu, büyük bir güvence oldu. Renault'nun resmi internet sitesinde yayımlanan ilanlarda, Ford'tan Fiat'a, Opel'den Citroen'e kadar birçok marka ve modelde araç bulmak mümkün. Bu araçlar arasında, 1998 model Ford Fiesta 230 bin TL, Renault R5 modeli 249 bin 900 TL ve 2012 model Renault Kangoo Express ise 275 bin TL fiyatla satışa sunuldu.

Renault'nun bu atılımı, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Hem uygun fiyatlı, hem de fabrika garantili ikinci el araçları tercih ederek, ekonomik zorlukların getirdiği yüksek araç fiyatlarından korunmak mümkün. Renault'nun bu hizmeti, Türkiye'deki otomobil pazarında önemli bir değişikliğe neden olacak gibi görünüyor.

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