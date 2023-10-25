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27-31 Ekim temettü veren hisseler: Bu hafta kar payı dağıtacak şirketler açıklandı

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü dağıtımı yapacak olması, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir. Ancak temettü ödemeleri konusunda bilinçli ve dikkatli olmak, yatırımcıların hem kârlarını maksimize etmelerine hem de olası risklerden korunmalarına yardımcı olabilir.

27-31 Ekim temettü veren hisseler: Bu hafta kar payı dağıtacak şirketler açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 16:34

Borsa İstanbul'da son dakika gelişmeleri yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Özellikle temettü dağıtımı yapacak şirketlerin açıklanması, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmelerine neden oluyor. Peki, Ekim ayında temettü dağıtımı yapacak olan şirketler hangileri? İşte detaylar:

Vakıf Menkul (VKFYO)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında yer alıyor. Şirket, 25 Ekim 2023 tarihinde pay başına net 0,04 TL temettü dağıtımı yapacağını duyurdu. Yatırımcıların hesaplarına temettünün yatacağı tarih ise 27 Ekim 2023 olarak belirlendi.

SDT Uzay (SDTTR) uzay ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. 27 Ekim 2023 tarihinde pay başına 0,35 TL temettü dağıtımı yapacak olan şirketin, temettüsünü yatırımcıların hesaplarına aktaracağı tarih 31 Ekim 2023.

Osmanlı Yatırım (OSMEN) finans sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, 27 Ekim 2023 tarihinde pay başına net 0,26 TL temettü dağıtımı yapacak. Temettünün yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı tarih ise 31 Ekim 2023.

Gür-Sel Turizm (GRSEL), turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. 27 Ekim 2023 tarihinde pay başına net 0,09 TL temettü dağıtımı yapacak olan şirketin, temettüsünü yatırımcıların hesaplarına aktaracağı tarih 31 Ekim 2023.

Özsu Balık (OZSUB), gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirket, 31 Ekim 2023 tarihinde pay başına 0,07 TL temettü dağıtımı yapacak. Yatırımcıların hesaplarına temettünün yatacağı tarih ise 2 Kasım 2023.

Bu şirketlerin temettü dağıtımı yapacak olması, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Temettü, şirketlerin kârlarının bir kısmını hissedarlarına dağıttığı bir gelir türüdür. Yatırımcılar için temettü, hisse senedi yatırımlarının getirisini artırma potansiyeline sahip bir gelir kaynağıdır.

Ancak temettü alacak olan yatırımcıların dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle temettü ödemeleri, şirketin finansal performansına, kârlılığına ve ödeme politikasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca temettü ödemeleri, şirketin nakit akışına ve likidite durumuna da bağlıdır. Bu nedenle yatırımcıların, temettü ödemeleri konusunda şirketlerin finansal tablolarını ve açıklamalarını dikkatlice incelemeleri önerilir.

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