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26 Ekim Merkez Bankası kararı sonrası: Kredi kartı, ihtiyaç konut ve taşıt kredisi faiz oranları roket gibi çıktı

Türkiye'de ekonomik dalgaların merkezinde yer alan kredi kartı faizleri, son dönemde birçok kişinin gündeminde. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında, kredi kartı ve kredi faizlerinde yaşanacak olan yükseliş, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. 

26 Ekim Merkez Bankası kararı sonrası: Kredi kartı, ihtiyaç konut ve taşıt kredisi faiz oranları roket gibi çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 15:14

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı son dakika kararıyla politika faizini yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarması, ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Bu kararın alınmasının ardından, seçim öncesi yüzde 8.5 olan faiz oranları, sadece 5 ay içerisinde yüzde 26.5 oranında artış gösterdi. Bu durum, hem bireysel hem de kurumsal borçlanma maliyetlerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı, kredi kartı ve kredi faizlerini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Bu durum, tüketicilerin borçlanma maliyetlerini artırabilir ve ekonomik dengeleri değiştirebilir. Önümüzdeki dönemde bu kararın ekonomiye yansımalarını yakından takip etmek, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Kredi Kartı Faizlerindeki Değişiklik

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından, 1 Kasım tarihinde kredi kartı faizleri de güncelleniyor. Bu güncellemeyle birlikte, kredi kartı faizleri yüzde 3.5 ile 4 arasında bir seviyeye ulaşacak. Daha detaylı olarak bakıldığında, kredi kartı akdi faizi yüzde 4.83 seviyesine, gecikme faizi ise yüzde 5.22 seviyesine kadar yükselecek. Bu oranlar, tüketicilerin kredi kartı borçlarını ödeme kapasitelerini doğrudan etkileyebilir.

Konut, İhtiyaç ve Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Kredi kartı faizlerindeki bu artış, sadece kredi kartlarını değil, aynı zamanda konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını da etkileyecek. Yüzde 3 seviyesinde olan konut kredisi faizleri, yüzde 3'lere varan ihtiyaç kredisi faizleri ve yüzde 4 seviyelerinde olan taşıt kredisi faizleri, 1 Kasım itibarıyla güncellenecek. Bu güncellemeyle birlikte, faiz artırımının kredi faizlerine yansıması bekleniyor.

Dolar ve Altın Fiyatları

Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentisi 500 baz puandı. Bu beklentilere uygun olarak, faizleri 5 puan yükselten TCMB, piyasaların beklentisini karşılamış oldu. Bu kararın alınmasının ardından, dolar kuru 28.14 seviyesinde seyrediyor.

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