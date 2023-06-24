26-27 Haziran'da TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlara 21.000 TL ödeme verileceği ajanslara düştü!

Denizbank ve Akbank, nakit ihtiyacı olan bireyler için özel olarak hazırlanan bir kredi kampanyasıyla ihtiyaç kredisi başvurularınızı hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Bu avantajlı kampanya sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılamak için 21 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Başvurunuzu yapmak için sadece bir SMS atmanız yeterli.

Denizbank ve Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyasıyla Nakit İhtiyaçlarınızı Karşılayın

Denizbank ve Akbank tarafından sunulan bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası, kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalarla birlikte size nakit ihtiyaçlarınızı karşılamanız için 21 bin TL kredi imkanı sunuyor. Acil bir ihtiyacınız varsa, Denizbank ve Akbank üzerinden başvurunuzu yaparak gelir belgesi talep etmeden, 36 ay vadeli bir kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ve Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar için kredi notu ve TC kimlik numarası sorgulaması sonucunda 1500 ve üzeri bir kredi notuna sahip olmanız durumunda hızlı bir şekilde kredi başvurunuz onaylanacaktır. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra en yakın banka şubesinden işlemlerinizi tamamlayabileceğiniz gibi aynı zamanda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Denizbank ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonlarından kolaylıkla bir SMS göndererek 21 bin TL kredi ödemesi alıp alamayacaklarını hemen öğrenebilirler. Denizbank'ın "Cebimde Kredi" kampanyasına katılmak için başvuru yapmak istiyorsanız, "kredim" yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün-ay-yıl formatında yazdıktan sonra 32 80 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Akbank ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank müşterileri, hesaplarına sahip oldukları Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.