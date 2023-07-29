25000 TL nakit paranız olması yeterli! Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı!

Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı! 25000 TL nakit paranız olması yeterli- Ülke genelindeki konut fiyatlarındaki artış nedeniyle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu gayrimenkul satışlarına yöneliyor. Vakıfbank da uygun fiyatlı konut ilanları ile vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Enflasyon oranındaki artış nedeniyle tüm konut fiyatlarında büyük yükselişler yaşanıyor. Kiracılıktan kurtulup kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı konut arayışındalar. Bankaların sunduğu krediye uygun konut ilanları ise vatandaşların son dönemde uygun fiyatlardan ev sahibi olmasını sağlıyor.

Vakıfbank, gayrimenkul ilanlarını sistem üzerinden kontrol etmeye açık tutuyor. Banka sürekli olarak yeni satış detaylarını ve fırsat ev ilanlarını paylaşıyor. Vatandaşlar bu evleri yatırıma yönelik veya ihtiyacına uygun olarak satın alabiliyor.

Hesabında 25 Bin TL Olanlar Başvurabilir!

Vakıfbank tarafından yeni satışa çıkarılan 3+1 apartman dairesi, vatandaşların büyük ilgisini çekmeye başladı. İhaleye uygun olarak satışa sunulan bu yeni konutun başlangıç bedeli 500 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, hesaplarında 25 bin TL bulundurması halinde bu konut için teklif verebiliyor. Konutun fotoğrafları ve diğer detayları incelenmeye başlandı.

İhale usulüne uygun olarak satışa sunulan bazı gayrimenkuller, krediye uygun olarak veriliyor. Kredi kullanımı için bankayla görüşülmesi ve kişinin kredi notunun yeterli olması gerekiyor. Kredi oranları ve vade seçenekleri kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Yapılacak yeni tekliflerle birlikte fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkabilir.

İlan Detayları

Tanım: Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Daire

No.: 29171

Kategori Seçimi: Konut

Konut Tipi: Apartman Dairesi

Konut Şekli: Daire

İl: Ardahan

İlçe: Merkez

Semt: Kaptanpaşa

Adres: Ardahan, Merkez, Kaptanpaşa Mah. Şehit Türkmen Tekin Cad. No:3 Gökçe Apt. Bodrum Kat D:2

Pafta: F49-D-15-D-4-A

Ada: 295

Parsel: 36

Oda Sayısı: 3

Salon Sayısı: 1

Banyo Sayısı: 1

m2: 112

Krediye Uygunluk: Uygun

Isınma Tipi: Kat Kaloriferi

Kullanım Durumu: Dolu

Tapu Durumu: Kat İrtifakı

Bina İnşa Yılı: 2013

Bulunduğu Kat: Bodrum

Yakıt Tipi: Doğalgaz

Yapı Tipi: Betonarme

Yapının Durumu: İkinci El

Min. Artış: 5.000 TL

Başlangıç Bedeli: 500.000 TL

Teminat Bedeli: 25.000 TL

İlgili Şube Adı: Ardahan

İlanlara Nereden Teklif Verilebiliyor?

İlanlara teklif vermek için kişilerin Vakıfbank şubelerinden bazı belgeleri imzalaması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kişilere gayrimenkul sistemine giriş yapabilmek için şifre gönderilmektedir. İlgilendiği gayrimenkul için teklif vermek isteyen kişiler, belirtilen teminat tutarını hesaplarında bulundurduktan sonra tekliflerini iletebilirler. Artış tutarları her ilanda farklılık gösterebilir.

Vakıfbank gayrimenkul sistemine erişmek için arama motorlarına "Vakıfbank gayrimenkul" araması yaparak ulaşabilirsiniz. Tüm ilanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için sistemde inceleme yapabilirsiniz.