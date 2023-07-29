25000 TL nakit paranız olması yeterli! Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı!

Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı! 25000 TL nakit paranız olması yeterli- Ülke genelindeki konut fiyatlarındaki artış nedeniyle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu gayrimenkul satışlarına yöneliyor. Vakıfbank da uygun fiyatlı konut ilanları ile vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Enflasyon oranındaki artış nedeniyle tüm konut fiyatlarında büyük yükselişler yaşanıyor. Kiracılıktan kurtulup kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı konut arayışındalar. Bankaların sunduğu krediye uygun konut ilanları ise vatandaşların son dönemde uygun fiyatlardan ev sahibi olmasını sağlıyor.
Vakıfbank, gayrimenkul ilanlarını sistem üzerinden kontrol etmeye açık tutuyor. Banka sürekli olarak yeni satış detaylarını ve fırsat ev ilanlarını paylaşıyor. Vatandaşlar bu evleri yatırıma yönelik veya ihtiyacına uygun olarak satın alabiliyor.
Hesabında 25 Bin TL Olanlar Başvurabilir!
Vakıfbank tarafından yeni satışa çıkarılan 3+1 apartman dairesi, vatandaşların büyük ilgisini çekmeye başladı. İhaleye uygun olarak satışa sunulan bu yeni konutun başlangıç bedeli 500 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, hesaplarında 25 bin TL bulundurması halinde bu konut için teklif verebiliyor. Konutun fotoğrafları ve diğer detayları incelenmeye başlandı.
İhale usulüne uygun olarak satışa sunulan bazı gayrimenkuller, krediye uygun olarak veriliyor. Kredi kullanımı için bankayla görüşülmesi ve kişinin kredi notunun yeterli olması gerekiyor. Kredi oranları ve vade seçenekleri kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Yapılacak yeni tekliflerle birlikte fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkabilir.
İlan Detayları
- Tanım: Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Daire
- No.: 29171
- Kategori Seçimi: Konut
- Konut Tipi: Apartman Dairesi
- Konut Şekli: Daire
- İl: Ardahan
- İlçe: Merkez
- Semt: Kaptanpaşa
- Adres: Ardahan, Merkez, Kaptanpaşa Mah. Şehit Türkmen Tekin Cad. No:3 Gökçe Apt. Bodrum Kat D:2
- Pafta: F49-D-15-D-4-A
- Ada: 295
- Parsel: 36
- Oda Sayısı: 3
- Salon Sayısı: 1
- Banyo Sayısı: 1
- m2: 112
- Krediye Uygunluk: Uygun
- Isınma Tipi: Kat Kaloriferi
- Kullanım Durumu: Dolu
- Tapu Durumu: Kat İrtifakı
- Bina İnşa Yılı: 2013
- Bulunduğu Kat: Bodrum
- Yakıt Tipi: Doğalgaz
- Yapı Tipi: Betonarme
- Yapının Durumu: İkinci El
- Min. Artış: 5.000 TL
- Başlangıç Bedeli: 500.000 TL
- Teminat Bedeli: 25.000 TL
- İlgili Şube Adı: Ardahan
İlanlara Nereden Teklif Verilebiliyor?
İlanlara teklif vermek için kişilerin Vakıfbank şubelerinden bazı belgeleri imzalaması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kişilere gayrimenkul sistemine giriş yapabilmek için şifre gönderilmektedir. İlgilendiği gayrimenkul için teklif vermek isteyen kişiler, belirtilen teminat tutarını hesaplarında bulundurduktan sonra tekliflerini iletebilirler. Artış tutarları her ilanda farklılık gösterebilir.
Vakıfbank gayrimenkul sistemine erişmek için arama motorlarına "Vakıfbank gayrimenkul" araması yaparak ulaşabilirsiniz. Tüm ilanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için sistemde inceleme yapabilirsiniz.