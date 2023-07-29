Advert

25000 TL nakit paranız olması yeterli! Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı!

Ülke genelindeki konut fiyatlarındaki artış nedeniyle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu gayrimenkul satışlarına yöneliyor.

25000 TL nakit paranız olması yeterli! Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı!
Yayın Tarihi : 2023-07-29 23:30

Vakıfbank'tan 120 ay vadeli konut satışı başladı! 25000 TL nakit paranız olması yeterli- Ülke genelindeki konut fiyatlarındaki artış nedeniyle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların sunduğu gayrimenkul satışlarına yöneliyor. Vakıfbank da uygun fiyatlı konut ilanları ile vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Enflasyon oranındaki artış nedeniyle tüm konut fiyatlarında büyük yükselişler yaşanıyor. Kiracılıktan kurtulup kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı konut arayışındalar. Bankaların sunduğu krediye uygun konut ilanları ise vatandaşların son dönemde uygun fiyatlardan ev sahibi olmasını sağlıyor.

Vakıfbank, gayrimenkul ilanlarını sistem üzerinden kontrol etmeye açık tutuyor. Banka sürekli olarak yeni satış detaylarını ve fırsat ev ilanlarını paylaşıyor. Vatandaşlar bu evleri yatırıma yönelik veya ihtiyacına uygun olarak satın alabiliyor.

Hesabında 25 Bin TL Olanlar Başvurabilir!

Vakıfbank tarafından yeni satışa çıkarılan 3+1 apartman dairesi, vatandaşların büyük ilgisini çekmeye başladı. İhaleye uygun olarak satışa sunulan bu yeni konutun başlangıç bedeli 500 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, hesaplarında 25 bin TL bulundurması halinde bu konut için teklif verebiliyor. Konutun fotoğrafları ve diğer detayları incelenmeye başlandı.

İhale usulüne uygun olarak satışa sunulan bazı gayrimenkuller, krediye uygun olarak veriliyor. Kredi kullanımı için bankayla görüşülmesi ve kişinin kredi notunun yeterli olması gerekiyor. Kredi oranları ve vade seçenekleri kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Yapılacak yeni tekliflerle birlikte fiyatlar daha yüksek seviyelere çıkabilir.

İlan Detayları

  • Tanım: Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Daire
  • No.: 29171
  • Kategori Seçimi: Konut
  • Konut Tipi: Apartman Dairesi
  • Konut Şekli: Daire
  • İl: Ardahan
  • İlçe: Merkez
  • Semt: Kaptanpaşa
  • Adres: Ardahan, Merkez, Kaptanpaşa Mah. Şehit Türkmen Tekin Cad. No:3 Gökçe Apt. Bodrum Kat D:2
  • Pafta: F49-D-15-D-4-A
  • Ada: 295
  • Parsel: 36
  • Oda Sayısı: 3
  • Salon Sayısı: 1
  • Banyo Sayısı: 1
  • m2: 112
  • Krediye Uygunluk: Uygun
  • Isınma Tipi: Kat Kaloriferi
  • Kullanım Durumu: Dolu
  • Tapu Durumu: Kat İrtifakı
  • Bina İnşa Yılı: 2013
  • Bulunduğu Kat: Bodrum
  • Yakıt Tipi: Doğalgaz
  • Yapı Tipi: Betonarme
  • Yapının Durumu: İkinci El
  • Min. Artış: 5.000 TL
  • Başlangıç Bedeli: 500.000 TL
  • Teminat Bedeli: 25.000 TL
  • İlgili Şube Adı: Ardahan

İlanlara Nereden Teklif Verilebiliyor?

İlanlara teklif vermek için kişilerin Vakıfbank şubelerinden bazı belgeleri imzalaması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kişilere gayrimenkul sistemine giriş yapabilmek için şifre gönderilmektedir. İlgilendiği gayrimenkul için teklif vermek isteyen kişiler, belirtilen teminat tutarını hesaplarında bulundurduktan sonra tekliflerini iletebilirler. Artış tutarları her ilanda farklılık gösterebilir.

Vakıfbank gayrimenkul sistemine erişmek için arama motorlarına "Vakıfbank gayrimenkul" araması yaparak ulaşabilirsiniz. Tüm ilanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için sistemde inceleme yapabilirsiniz.

Benzer Haberler
Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma Carrefour’da dev indirim başladı! Tereyağı 1 kg 195 TL, 700 gram salam - 69,95 TL'den satılıyor! Sepet sepet yumurta sakın bunu unutma
Hyundai bu modelini yalnızca 430.992 TL'ye satacak: Herkesin arabası olacak! Türkiye'de kapış kapış gider! Hyundai bu modelini yalnızca 430.992 TL'ye satacak: Herkesin arabası olacak! Türkiye'de kapış kapış gider!
Her şeyi bilen adam Özgür Demirtaş'tan kabus gibi tahmin geldi! Dolar 28 TL'yi görebilir Her şeyi bilen adam Özgür Demirtaş'tan kabus gibi tahmin geldi! Dolar 28 TL'yi görebilir
İslam Memiş yatırımcıları ters köşe yaptı! Altını doları bırakın ona yatırım yapın! İslam Memiş yatırımcıları ters köşe yaptı! Altını doları bırakın ona yatırım yapın!
32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor 32 günlük mevduat hesabıyla okkalı gelir müjdesi! O banka aylık 14.575,34 TL kazanç sağlıyor
SGK bugün açıkladı! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene çekildi! Yarın dilekçe ile başvurun emekli olun! SGK bugün açıkladı! Emeklilik yaşı 8 yıl erkene çekildi! Yarın dilekçe ile başvurun emekli olun!
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
  • 25-07-2023 21:38

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!