24.000 TL Worldpuan müjdesi! Son tarih açıklandı

Bu özel kampanya, World Card sahiplerine özel olarak sunulmaktadır. Eğer bir World Card sahibiyseniz, bu harika fırsatı değerlendirebilirsiniz. Kampanya kapsamında, yaptığınız harcamalara göre Worldpuan kazanacaksınız. Ne kadar çok harcarsanız, o kadar fazla puan kazanırsınız!

Kampanya Katılım Tarihi ve Geçerlilik

Kampanya, 17 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir. Bu süre zarfında, World Card sahipleri kampanyaya katılarak Worldpuan kazanma şansına sahip olacaklar. Bu nedenle kampanyaya katılmak için geç kalmadan hemen başvurun!

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılmak oldukça basittir. Tek yapmanız gereken, World Card ile yapacağınız harcamalardan sonra kampanya sayfasına gidip katılım sağlamak. Katılım işlemi hızlı ve kolaydır, bu yüzden hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız!

Belki de Worldpuanları daha yakından tanımak istersiniz. Worldpuanlar, World Card sahiplerinin harcamalarına karşılık olarak kazandıkları özel puanlardır. Bu puanlar, birçok harika ödül ve fırsatın kilidini açar. Ne kadar çok Worldpuan biriktirirseniz, o kadar büyük ödüller kazanabilirsiniz.

Kampanya Ödülleri

Şimdi en heyecan verici kısma geldik - kampanya ödülleri! Bu kampanya kapsamında yıl boyunca biriktireceğiniz Worldpuanlarla çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. İşte bazı örnekler:

Seyahat Fırsatları: Worldpuanlarınızı seyahatlerde kullanabilirsiniz. Uçak biletleri, otel rezervasyonları ve daha fazlası için Worldpuanlarınızı kullanarak harika seyahat fırsatları yakalayabilirsiniz. Alışveriş İndirimleri: Worldpuanlarınızı çeşitli mağazalarda kullanarak alışverişlerinizde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Moda, elektronik, ev eşyaları ve daha fazlası için harika fırsatlar sizi bekliyor. Restoran ve Eğlence: Worldpuanlarınızı restoranlarda yemek yemek veya eğlence aktiviteleri için kullanabilirsiniz. Akşam yemekleri, sinema bileti alımları ve daha fazlası için avantajlı teklifler sizleri bekliyor. Hediye Kartları: Worldpuanlarınızı hediye kartlarına dönüştürebilirsiniz. Böylece istediğiniz mağazalarda veya online platformlarda alışveriş yapabilirsiniz. Nakit İade: Worldpuanlarınızı nakde dönüştürme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bu sayede harcamalarınızın bir kısmını geri alabilirsiniz.

Kampanya Kuralları ve Şartları

Tabii ki, her kampanyanın belirli kuralları ve şartları vardır. Kampanyaya katılmadan önce bu kuralları dikkatlice okumanız önemlidir. İşte bazı temel kurallar ve şartlar: