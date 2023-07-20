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24 Temmuz Türkşeker 1000 işçi alımı kura çekiliş sonuçları ve isim listeleri açıklandı

Türkşeker, şeker fabrikalarına yapılacak işçi alımı için son dakika açıklaması yaparak, 1000 geçici işçi alımının nihai listelerini duyurdu.

24 Temmuz Türkşeker 1000 işçi alımı kura çekiliş sonuçları ve isim listeleri açıklandı
Yayın Tarihi : 2023-07-20 11:37

Türkşeker, şeker fabrikalarına yapılacak işçi alımı için son dakika açıklaması yaparak, 1000 geçici işçi alımının nihai listelerini duyurdu. İşçi alım süreci ve başvuru detayları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek.

Türkşeker, Türkiye'nin önde gelen şeker üreticilerinden biridir ve çeşitli illerde bulunan şeker fabrikaları aracılığıyla üretim yapmaktadır. Bu fabrikaların verimli çalışabilmesi için belirli dönemlerde işçi alımı ihtiyacı doğmaktadır. Şeker fabrikaları, tarım ürünlerinin işlenmesi ve şeker üretiminin gerçekleştirilmesi gibi süreçlerde görev alacak geçici işçilere ihtiyaç duyarlar.

Geçici İşçi Alım İlanları ve Başvuru Süreci

Şeker fabrikalarına yapılacak geçici işçi alımı için ilanlar, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla belirli tarihlerde yayımlanır. Bu ilanlara başvurular, ilanlarda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvuruların tamamlanmasının ardından belge kontrolü yapılır ve başvuruları uygun olan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazanır.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şartları

İlanlarda yer alan pozisyonlara uygun adaylar, 11 Temmuz 2023 ile 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvurularını tamamlamış olmalıdır. Başvuruda bulunacak adayların, ilgili pozisyonun şartlarını karşılamaları gerekmektedir. Başvuru süreci sona erdikten sonra, belge kontrolü yapılacak ve ilanlarda belirtilen şartları taşıyan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazanacaktır.

Belge Teslimi İçin Gerekenler

Başvuran adaylar, ortaöğretim düzeyinde öğrenim şartı bulunan ilanlara başvurmuşlarsa, 26 Temmuz 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Fabrika Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, elden, posta (iadeli taahhütlü), kargo veya e-posta yoluyla kabul edilir. Belgelerin zamanında teslim edilmesi önemlidir, çünkü 26 Temmuz 2023 tarihinden sonra teslim edilen belgeler dikkate alınmayacaktır. Belge teslim süreci sonrasında uygun başvurular arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

Başvuru için istenilen belgeler şunlardır:

  1. Kimlik Fotokopisi
  2. Öğrenim Belgesi Fotokopisi (Diploma)
  3. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınmış çıktısı)
  4. Mezuniyet Belgesi (e-devletten alınmış çıktısı)
  5. Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınmış çıktısı) (erkek adaylar için)
  6. G Sınıfı Sürücü Belgesi veya İş Makineleri Operatörlüğü Belgesi (Forklift, Loader, Kazıcı Yükleyici, Ekskavatör) (İş Makineleri Operatörü adayları için)
  7. Meb Onaylı İnşaat Ustalık Belgesi veya İnşaat Mesleki Yeterlilik Belgesi (İstenilen mezuniyet dalından mezuniyeti olmayan İnşaat Teknisyeni adayları için)

3. Kura Çekimi ve Sonuçlar

Belge kontrol sürecinin ardından uygun başvuru sayısı, ilanlardaki açık iş sayısının dört katından fazla ise noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi tarihi ve yeri, www.turkseker.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

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