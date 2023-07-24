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24 Temmuz LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, 2023 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu.

24 Temmuz LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Yayın Tarihi : 2023-07-24 10:06

LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS T.C kimlik no ile tercih sonuçları sorgulama ekranı! 24 Temmuz LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır-  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, 2023 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) tercih sonuçlarının 24 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar, heyecanla bekledikleri LGS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adreslerine yoğun bir şekilde giriş yapıyor. Ancak, T.C. kimlik numarası ile LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılacağı ve LGS okullarının ne zaman belli olacağı konusunda bazı sorular mevcut. 

2023-LGS Tercih Sonuçlarını Sorgulama

2023 LGS tercih süreci 3 Temmuz'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erdi. Şimdi gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, tercih sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Aynı zamanda sonuc.meb.gov.tr adresi de tercih sonuçlarını sorgulamak için kullanılabilir.

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2023 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı mı? Ne Zaman Açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte, öğrenciler tercihlerine göre hangi okula yerleştirildiklerini ve hangi kontenjanların boş kaldığını öğrenebilecekler.

LGS Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

LGS tercih süreci sona erdi ve öğrenciler üç grupta yerleştirilecekler. Bu gruplar, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olarak belirlendi.

LGS T.C. Kimlik No ile Sorgulama Yapma

LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Tercih sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden ve e-Okul VBS sisteminden sorgulanabilir. Adaylar, sistemlere T.C. kimlik numaralarını girerek sonuçlarını öğrenebilirler.

Türkiye Genelinde Yapılacak Yerleştirmeler

Türkiye genelinde toplam 2,492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206,414 öğrenci alınacak. Yerleştirme yapılan okul türleri ve kontenjanları şu şekildedir:

  • Anadolu Liseleri: 71,022 öğrenci
  • Fen Liseleri: 40,470 öğrenci
  • Sosyal Bilimler Liseleri: 10,740 öğrenci
  • Anadolu İmam Hatip Liseleri: 42,356 öğrenci
  • Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 41,826 öğrenci

LGS 2. Tercih Dönemi Ne Zaman?

İlk tercih dönemi sona erdikten sonra, yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem hâlinde alınacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

Tüm adaylar, 2023 LGS tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden veya e-Okul VBS sisteminden sorgulayabilirler. Bu süreçte heyecanlı olmak anlayışlı bir durumdur, ancak sonuçları öğrenirken sabırlı olmak da önemlidir. 2023 LGS tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin geleceklerine yönelik planlarını yapmaları gerekecektir.

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