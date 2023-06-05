24 gün kaldı! 2 3 4 5 6 7 hisse küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları kaç para belli oldu

2 3 4 5 6 7 hisse küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları kaç para belli oldu! 24 gün kaldı- Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konular arasında yer alan kurbanlık fiyatları, 2023 Kurban Bayramı öncesinde büyük bir merak konusu haline geldi. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 29 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz Pazar günü sona ereceği açıklanırken, vatandaşlar da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Detaylar ise gecce.com.tr'de adresinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde kurbanlık fiyatları 1000 TL ile 1500 TL arasında seyrediyordu. Ancak 2023 Kurban Bayramı için öngörülen rakamlar, küçükbaş kurbanlar için 1800 TL ile 3000 TL arasında değişeceği belirtiliyor.

Özellikle büyükbaş kurban fiyatlarına baktığımızda, 2023 yılı başında hisse fiyatlarının 8.500 TL ile 13.000 TL arasında seyrettiği biliniyor. Ancak Temmuz ayına yaklaşıldıkça bu rakamların en düşük seviyede 10.000 TL'den başlaması bekleniyor.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için bir alternatif olan kurbanlık hisse fiyatları ise 2023 yılında ortalama 2500 TL civarında olması bekleniyor.

Kurbanlık fiyatlarının kilogram başı değerleri de netleşmeye başlıyor. Geçen yıl, kilogram başı fiyatlar 5.000 TL'den başlayıp 8.250 TL'ye kadar yükseliyordu. Bu yıl ise en düşük senaryoda bile bu rakamların 8.000 TL'den başlayarak artması bekleniyor.

Vatandaşlar, kurbanlık alımı için önceden hazırlıklarını yaparken, bu fiyat tahminlerini göz önünde bulundurarak bütçelerini ayırma imkanı bulacaklar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'de kurbanlık fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.