  • 05 HAZİRAN Pazartesi 10:36
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

24 gün kaldı! 2 3 4 5 6 7 hisse küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları kaç para belli oldu

Vatandaşlar, kurbanlık alımı için önceden hazırlıklarını yaparken, bu fiyat tahminlerini göz önünde bulundurarak bütçelerini ayırma imkanı bulacaklar.

24 gün kaldı! 2 3 4 5 6 7 hisse küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları kaç para belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-06-2023 08:15

2 3 4 5 6 7 hisse küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları kaç para belli oldu! 24 gün kaldı-  Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konular arasında yer alan kurbanlık fiyatları, 2023 Kurban Bayramı öncesinde büyük bir merak konusu haline geldi. Bu yıl Kurban Bayramı'nın 29 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz Pazar günü sona ereceği açıklanırken, vatandaşlar da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Detaylar ise gecce.com.tr'de adresinde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde kurbanlık fiyatları 1000 TL ile 1500 TL arasında seyrediyordu. Ancak 2023 Kurban Bayramı için öngörülen rakamlar, küçükbaş kurbanlar için 1800 TL ile 3000 TL arasında değişeceği belirtiliyor.

Özellikle büyükbaş kurban fiyatlarına baktığımızda, 2023 yılı başında hisse fiyatlarının 8.500 TL ile 13.000 TL arasında seyrettiği biliniyor. Ancak Temmuz ayına yaklaşıldıkça bu rakamların en düşük seviyede 10.000 TL'den başlaması bekleniyor.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için bir alternatif olan kurbanlık hisse fiyatları ise 2023 yılında ortalama 2500 TL civarında olması bekleniyor.

Kurbanlık fiyatlarının kilogram başı değerleri de netleşmeye başlıyor. Geçen yıl, kilogram başı fiyatlar 5.000 TL'den başlayıp 8.250 TL'ye kadar yükseliyordu. Bu yıl ise en düşük senaryoda bile bu rakamların 8.000 TL'den başlayarak artması bekleniyor.

Vatandaşlar, kurbanlık alımı için önceden hazırlıklarını yaparken, bu fiyat tahminlerini göz önünde bulundurarak bütçelerini ayırma imkanı bulacaklar. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'de kurbanlık fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

  • Etiketler
Resmi Gazete'de yayınlandı! Emeklilere ödemeler verilecek! Bu ay sonuna kadar emekli maaşınıza yatar!
Adınızı soyadınızı ibraz edene 3400 TL yatırılacak, ihtiyaç sahipleri mutlaka alsın!
Benzer Haberler
5 Haziran enflasyon farkı açıklandı! En düşük memur maaşı 22.000 TL oldu! Peki kim kaç para maaş alacak? İşte mesleklere göre maaşlar... 5 Haziran enflasyon farkı açıklandı! En düşük memur maaşı 22.000 TL oldu! Peki kim kaç para maaş alacak? İşte mesleklere göre maaşlar...
Emekli, Tarım, Bağ-Kur Esnaf, SSK (2000 öncesi, sonrası) enflasyon maaş zammı netleşti! 7.500 TL, 7.600 TL, 7.700 TL maaş alanlar kaç para zam aldı? Emekli, Tarım, Bağ-Kur Esnaf, SSK (2000 öncesi, sonrası) enflasyon maaş zammı netleşti! 7.500 TL, 7.600 TL, 7.700 TL maaş alanlar kaç para zam aldı?
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
  • 29-05-2023 10:56

Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Fırat Tanış sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!
  • 30-05-2023 10:19

Fırat Tanış sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!