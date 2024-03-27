2190, 4615 ve 7082 gün prim günleri olanlar dikkat! Erken emeklilik olacak!

Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen emeklilik dönemi, artık daha erken ve daha kolay bir şekilde gerçekleşiyor! 1992-1998-1999-2014 yılları arasında sigortalı olanlar için özel bir fırsat sunuluyor. 2190, 4615 ve 7082 gün prim şartlarını sağlayarak, hayalini kurduğunuz emekliliğe erkenden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Farklı Prim Seviyelerine Göre Emeklilik Yolları:
- 2190 Gün Prim: 1999 öncesi sigortalı olanlar için kısmi emeklilik imkanı.
- 4615 Gün Prim: 1999 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için emeklilik imkanı.
- 7082 Gün Prim: Erken emeklilik isteyenler için özel bir fırsat.
Erken Emekliliğe Giden Yollar:
- Borçlanma: Askerlik, doğum ve evlilik gibi durumlarda borçlanma yoluyla prim günlerinizi artırabilirsiniz.
- Yıpranma Payı: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için yıpranma payı ile emeklilik yaşını düşürme imkanı.
- Malulen Emeklilik: İş göremezlik durumunda malulen emeklilik için özel şartlar.
Anneler için Özel Fırsatlar:
- Çocuk Borçlanması: Her çocuk için borçlanma imkanı.
- Engelli Çocuk Bakımı: Bakıma muhtaç engelli çocuğu olan anneler için ek prim avantajı.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- Emeklilik şartları her yıl değişebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.
- Tüm emeklilik seçeneklerini değerlendirerek size en uygun olanı seçmelisiniz.
- Emeklilik için gerekli belgeleri önceden hazırlamanız, süreci hızlandıracaktır.